صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سب انسپکٹر موٹروے پولیس لاہور میں ٹریفک حادثے میں جاں بحق

  • سرگودھا
سب انسپکٹر موٹروے پولیس لاہور میں ٹریفک حادثے میں جاں بحق

کامران مانک کی ، پپلاں میں سرکاری اعزاز کے ساتھ تدفین،سلامی پیش کی گئی نمازِ جنازہ میں موٹروے ،میانوالی پولیس کے افسروںو اہلکاروں کی بھی شرکت

 کندیاں (نمائندہ دنیا )لاہور میں ٹریفک حادثے میں موٹروے پولیس کے سب انسپکٹر کامران مانک جاں بحق ہو گئے ،ان کو آبائی علاقے پپلاں، چک نمبر 1 ایم ایل میں پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ سپردِ خاک کر دیا گیا۔ شہید کی نمازِ جنازہ میں موٹروے پولیس اور میانوالی پولیس کے افسران و اہلکاروں، عزیز و اقارب اور علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔نمازِ جنازہ کے بعد میانوالی پولیس کے چاق و چوبند دستے نے شہید کو سلامی پیش کی۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر میانوالی کیپٹن (ر) رائے محمد اجمل کی جانب سے شہید کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ اس موقع پر موٹروے پولیس کے اعلیٰ افسران بھی موجود تھے ۔فضا سوگوار رہی اور لواحقین کی آہوں اور سسکیوں کے درمیان شہید کو سپردِ خاک کر دیا گیا۔ تقریب میں شہید کامران مانک کی فرض شناسی، جرات اور قربانی کو خراجِ عقیدت پیش کیا گیا جبکہ ان کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ووٹر کی عمر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
چشم پوشی در چشم پوشی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
راکھ میں دبے خواب، ہر لمحہ عذاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
مر کے بھی چین نہ پایا تو…
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
امن بورڈ اور چندہ مہم
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
فلسفہ ٔ دعا … (2)
مفتی منیب الرحمٰن