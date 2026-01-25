صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نہر اور راجباہ کی بندش سے پینے کے پانی کی سپلائی متاثر

  • سرگودھا
نہر اور راجباہ کی بندش سے پینے کے پانی کی سپلائی متاثر

نہر اور راجباہ کی بندش سے پینے کے پانی کی سپلائی متاثر نہر اور راجباہ کی بندش کی وجہ سے سرکاری واٹر سپلائیوں میں ذخیرہ کم ہو گیا

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ذرائع کے مطابق نہر اور راجباہ کی بندش کی وجہ سے سرکاری واٹر سپلائیوں میں پانی کا ذخیرہ کم ہو گیا ہے ۔ذرائع نے بتایا کہ نہر لوئر جہلم کے کنارے لگے ٹیوب ویلوں کی کارکردگی بھی نہر بند ہونے کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہے ، جس کے باعث عوام کو پینے کے پانی کی سپلائی میں کمی واقع ہوئی ہے ۔ جیسے ہی نہر اور راجباہ میں پانی کی فراہمی بحال ہوگی، شہر میں واٹر سپلائی کی صورتحال میں بہتری آ جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

سرمایہ کاری کا فروغ ،تاجروں کو ریلیف اولین ترجیح،فیصل ممتاز

اسلام آباد میں 7رمضان بازار لگانے کا فیصلہ

آئی جی کا ٹریفک ہیڈ کوارٹرز فیض آباد کا اچانک دورہ،سروسز کا جائزہ

تعلیمی ترقی کیلئے سرکاری ،نجی اداروں کا تعاون ناگزیر ،وجیہہ قمر

تیراہ میں آئی ڈی پیز کی رجسٹریشن جلد شروع کی جائے گی، روبینہ خالد

چترال واقعہ تکلیف دہ، متاثرہ خاندان کے غم میں برابر کے شریک ہیں، طارق فضل

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
انوکھی جمہوریت‘ انوکھے سیاستدان
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
چالیس سال سے ایک ہی فصل
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سیاسی ایلیٹ کی ماحولیاتی کرپشن
رؤف کلاسرا
رشید صافی
قندھار اور کابل کا ٹکراؤ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
انٹرنیشنل کرکٹ میں نیا رواج
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
اسرائیل و امریکہ کی ایران کے خلاف نئی مہم جوئی
محمد عبداللہ حمید گل