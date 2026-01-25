صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جشنِ ظہورِ پرنور حضرت امام حسین ؓو حضرت عباس علمدارؓ منایا گیا

  • سرگودھا
جشنِ ظہورِ پرنور حضرت امام حسین ؓو حضرت عباس علمدارؓ منایا گیا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)جشنِ ظہورِ پرنور حضرت امام حسین ؓو حضرت عباس علمدارؓ عقیدت و احترام سے منایا گیا، امام بارگاہ انجمن مہاجرین حسینی بلاک 19 سرگودھا میں حضرت امام حسین اور حضرت عباس علمدارکے یومِ ولادت کے سلسلے میں \"جشنِ ظہورِ پرنور\" کی ایک پروقار تقریب منعقد ہوئی۔

 تقریب میں عاشقانِ اہل بیت کی کثیر تعداد نے شرکت کی، جہاں شہدائے کربلا کی یاد میں کیک کاٹا گیا اور مقررین نے ان کی سیرتِ طیبہ پر روشنی ڈالی۔ تقریب کے مہمانِ خصوصی شیخوپورہ سے آئے ہوئے ذاکر آغا تاثیر عباس تھے ۔ ان کے ہمراہ حافظ رضوان سیالوی نے نعت خوانی کی اور شاعرِ آلِ عمران محمد علی حسن ترابی نے منقبت پیش کی۔تقریب کے انعقاد میں الحاج سید عباس رضا بخاری، حاجی جاوید منیر ترابی، سید کرار حیدر شیرازی، اور مرسلین جعفری نے کلیدی کردار ادا کیا۔

 

