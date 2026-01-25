صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسسٹنٹ کمشنر واں بھچراں ہسپتال کا دورہ، مریضوں کو طبی سہولیات کی فراہمی کی ہدایت

  • سرگودھا
اسسٹنٹ کمشنر واں بھچراں ہسپتال کا دورہ، مریضوں کو طبی سہولیات کی فراہمی کی ہدایت

واں بھچراں (نمائندہ دنیا)اسسٹنٹ کمشنر میانوالی سلمان قیوم شیخ نے واں بھچراں ہسپتال کا دورہ کیا اور ہسپتال عملے کی حاضری، صفائی ستھرائی کے نظام اور طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔

انہوں نے مریضوں کے ریکارڈ کا بھی معائنہ کیا۔ہسپتال انتظامیہ نے اسسٹنٹ کمشنر کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ صبح سے اب تک 116 مریض ہسپتال کی او پی ڈی میں اپنا طبی معائنہ کروا چکے ہیں، جنہیں علاج معالجہ کی سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔اسسٹنٹ کمشنر نے ہسپتال انتظامیہ کو ہدایت کی کہ مریضوں کو سرکاری ادویات اور تمام طبی سہولیات کی فراہمی یقینی بنائیں اور صفائی کے نظام کو مزید بہتر بنایا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

جنوبی پنجاب:اتائیت کیخلاف گرینڈ آپریشن،درجنوں غیر قانونی طبی مراکز سیل

صحافیوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرینگے ، ڈی پی وہاڑی

فارمیسی کونسل کا ویمن یونیورسٹی ملتان دورہ مکمل

ڈی پی او خانیوال کی کرائم میٹنگ‘ ناقص کارکردگی پر وارننگ

بستی شیخاں میں پیرافورس آپریشن‘ درجنوں خاندان بے گھر

ورکنگ ویمن ہاسٹل کی تعمیر جلد مکمل کی جائے‘ خالد جاوید

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
انوکھی جمہوریت‘ انوکھے سیاستدان
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
چالیس سال سے ایک ہی فصل
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سیاسی ایلیٹ کی ماحولیاتی کرپشن
رؤف کلاسرا
رشید صافی
قندھار اور کابل کا ٹکراؤ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
انٹرنیشنل کرکٹ میں نیا رواج
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
اسرائیل و امریکہ کی ایران کے خلاف نئی مہم جوئی
محمد عبداللہ حمید گل