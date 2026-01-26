صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

18سالہ طالبعلم کو نشہ آور مشرو ب پلاکر زیادتی ،مقدمہ درج

  • سرگودھا
18سالہ طالبعلم کو نشہ آور مشرو ب پلاکر زیادتی ،مقدمہ درج

18سالہ طالبعلم کو نشہ آور مشرو ب پلاکر زیادتی ،مقدمہ درجملزم ارسلا ن ،اویس کو دھوکے سے اپنے گھر لے گیا،ویڈیو بنا کر بلیک میل کرتا رہا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پو ش علاقے نیو سیٹلائٹ ٹاؤن میں ارسلا ن نے 18سالہ طالب علم اویس کو دھوکہ سے اپنے گھر لے جا کر نشہ آور مشروب پلا کر بد فعلی کا نشانہ بنا ڈالا اور اس کی نازیبا ویڈیو بنا کر تین ماہ تک بلیک میل کرتے ہوئے طالب علم سے رقم کا مطالبہ کرتا رہا اور دھمکی دی کہ اگر کسی بتایا تو ویڈیو وائرل کر دونگا، جس کی وجہ سے نوجوان ذہنی اذیت کا شکار ہو کر والدکے ہمراہ تھانے پہنچ گیا،پولیس نے متاثرہ بچے کے ابتدائی بیان پر ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے کاروائی شروع کر دی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

پابندی کے باوجود پکی قبریں، بعض کیساتھ احاطے اور کمرے تیار، تدفین مشکل

قلعہ سیالکوٹ کو واگزار کرانے کیلئے گرینڈ آپریشن

پلازوں میں کام کرنے کیلئے فائر سیفٹی مئیرز لازم قرار

ریلوے لائن کے اطراف ناقص صفائی پر ڈپٹی کمشنر کا اظہار برہمی

حافظ آباد : ڈپٹی کمشنر کا ٹراما سنٹر، مریم نواز ہیلتھ کلینک کا دورہ

ندیم اخترملہی کی صاحبزادی کی رخصتی نواز شریف سمیت اہم شخصیات شریک

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بورڈ آف پیس کی رکنیت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہاں قبضہ نہیں؟
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
فلسطین کا فیصلہ فلسطینیوں کے بغیرکیسے؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سرمایہ کاری، ایف بی آر اور کیش لیس معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
معجزے کی تشریح نہیں ہوا کرتی
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
In the Name of God, Go!
نسیم احمد باجوہ