صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جامعہ ربانیہ فیض العلوم میں تکمیل حفظ قرآن اور استاذ القرا کی خدمات پر عظیم الشان سیمینار

  • سرگودھا
جامعہ ربانیہ فیض العلوم میں تکمیل حفظ قرآن اور استاذ القرا کی خدمات پر عظیم الشان سیمینار

خوشاب (نمائندہ دُنیا) جامعہ ربانیہ فیض العلوم جوہرآباد میں تکمیل حفظ قرآن مجید اور مولانا قاری محمد امین ربانیؒ کی دینی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کیلئے عظیم الشان سیمینار منعقد کیا گیا۔

سیمینار میں ضلع بھر کے علمائے کرام، آئمہ مساجد، معلمین، طلبہ اور معززین علاقہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ پیر طریقت حضرت مولانا اظہار الحسن محمود نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جامعہ ربانیہ فیض العلوم سے لاتعداد طلبہ حفظ قرآن مکمل کر چکے ہیں اور آج بھی تین بچوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے جو بلاشبہ حضرت مولانا قاری محمد امین ربانیؒ کیلئے صدقہ جاریہ ہے ۔ اختتام پر ایم پی اے ملک آصف بھا اعوان، سینیٹر ڈاکٹر غوث محمد نیازی اور قاری عبدالباسط اعوان نے نو حافظ طلبہ میں اسناد تقسیم کیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بورڈ آف پیس کی رکنیت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہاں قبضہ نہیں؟
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
فلسطین کا فیصلہ فلسطینیوں کے بغیرکیسے؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سرمایہ کاری، ایف بی آر اور کیش لیس معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
معجزے کی تشریح نہیں ہوا کرتی
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
In the Name of God, Go!
نسیم احمد باجوہ