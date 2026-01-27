صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سکولوں کے سامنے سیوریج تالاب بدبو سے طلبہ و اساتذہ کا جینا محال

  • سرگودھا
سکولوں کے سامنے سیوریج تالاب بدبو سے طلبہ و اساتذہ کا جینا محال

داؤدخیل (نمائندہ دنیا) داؤدخیل شہر میں بند سیوریج لائنوں کے باعث ہر محلہ تالاب کا منظر پیش کر رہا ہے جبکہ سکولوں کے سامنے گندے پانی نے طلبہ اور اساتذہ کا گزرنا بھی محال بنا دیا ہے ۔

گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول کے گیٹ کے سامنے سیوریج کے بند گٹروں سے نکلنے والا پانی تالاب کی شکل اختیار کر چکا ہے ، جس سے طلبہ اور اساتذہ شدید اذیت کا شکار ہیں۔مقامی افراد کے مطابق ہائر سیکنڈری سکول کے ایک جانب جبکہ دوسری جانب گرلز ہائی سکول واقع ہے اور دونوں سکولوں کے سامنے سیوریج کا گندا پانی کھڑا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ڈی جی خان ـ:گرین پاکستان کے تحت نہر کنارے شجر کاری منصوبے کا افتتاح

انسداد ڈینگی کے تدارک کیلئے سرویلنس سخت کرنے کا حکم

بی زیڈ یو:ملازم کا ساتھیوں پر6تولہ سونا چوری کرنیکا الزام

وہاڑی:پٹرولنگ پولیس نے مفرور ملزم گرفتار کر لیا

بغیر اجازت اونٹوں کا دنگل متعدد افراد کیخلاف مقدمات درج

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
انڈا کس طرف سے توڑا جائے؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
واجب الاحترام ضمیر کا سونا اور جاگنا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ امن بورڈ میں شمولیت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
18ویں ترمیم اتحادیوں کی زد میں
سلمان غنی
رشید صافی
وفاق اور کے پی میں اعتماد کی خلیج
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ!…(3)
حافظ محمد ادریس