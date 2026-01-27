صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہوٹلوں‘کریانہ سٹورز ‘ گوشت‘دودھ کی دوکانوں کی چیکنگ

  • سرگودھا
ہوٹلوں‘کریانہ سٹورز ‘ گوشت‘دودھ کی دوکانوں کی چیکنگ

ہوٹلوں‘کریانہ سٹورز ‘ گوشت‘دودھ کی دوکانوں کی چیکنگ ناکہ بندی کر کے دودھ کی ترسیل میں استعمال گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کا معائنہ

 میانوالی (نامہ نگار) عوام الناس کی صحت کے تحفظ کیلئے پنجاب فوڈ اتھارٹی میانوالی نے صحت دشمن عناصر کیخلاف کریک ڈاؤن تیز کر دیا ہے ۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی میانوالی کی ٹیموں نے ہوٹلوں، کریانہ سٹورز، فوڈ پوائنٹس، گوشت کی دوکانوں، دودھ فروشوں اور مٹھائی کے کارخانوں کی چیکنگ کی۔ اس دوران میانوالی کے داخلی و خارجی راستو ں پر ناکہ بندی کر کے دودھ کی ترسیل میں استعمال ہونے والی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو بھی چیک کیا گیا، جہاں مجموعی طور پر 44ہزار 330لیٹر دودھ کی جانچ پڑتال کی گئی۔ 0.8 کلوگرام مختلف کھانے کی اشیاء، 1.5 کلوگرام بسکٹ، 505 لیٹر زائدالمیعاد مشروبات، 303.5لیٹر دودھ، 30.5کلوگرام چائنہ نمک، 4.25کلوگرام زائدالمیعاد مصالحہ جات، 0.7 کلوگرام زائدالمیعاد ٹافیاں اور 4.55 کلوگرام زائدالمیعاد چائے کی پتی تلف کر دی گئی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

این ایف سی انسٹیٹیوٹ ملازمین کی تنخواہوں ترقی و واجبات کی ادائیگی کیلئے 10 فروری ڈیڈلائن

بندروں کا غیر قانونی تماشا محکمہ وائلڈ لائف خاموش

کمشنر کا اجلاس فیصل آباد ماسٹر پلان کے ڈرافٹ کا جائزہ

جھنگ:ڈپٹی کمشنر کے احکامات، صنعتی یونٹس میں فائر سیفٹی کا جائزہ

جڑانوالہ: اسسٹنٹ کمشنر اور چیف آفیسر کا شہر کا دورہ

ڈی پی او کی کھلی کچہری، شہریوں کے مسائل حل کرنے کاحکم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
انڈا کس طرف سے توڑا جائے؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
واجب الاحترام ضمیر کا سونا اور جاگنا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ امن بورڈ میں شمولیت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
18ویں ترمیم اتحادیوں کی زد میں
سلمان غنی
رشید صافی
وفاق اور کے پی میں اعتماد کی خلیج
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ!…(3)
حافظ محمد ادریس