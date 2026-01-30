صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پھلروان پولیس کا کریک ڈاؤن، 3 چور،2اشتہاری گرفتار

  • سرگودھا
پھلروان پولیس کا کریک ڈاؤن، 3 چور،2اشتہاری گرفتار

ملزموں کے گینگ سے 3لاکھ 84ہزار کا مال مسروقہ،اسلحہ ،منشیات برآمداشتہاری ذوالقرنین ،وقار احمد بھی پکڑے گئے ،2کلو چرس،کلاشنکوف برآمد

پھلروان (نمائندہ دنیا) تھانہ پھلروان پولیس نے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف مؤثر کارروائی کرتے ہوئے موٹر سائیکل چوری میں ملوث تین اشتہاری ملزمان پر مشتمل گینگ اور 2اشتہاریوں کو گرفتار کر لیا ہے ، مظہر، اعجاز اور عرفان کے قبضے سے 3 لاکھ 84 ہزار روپے مالیت کا مال مسروقہ، اسلحہ اور منشیات برآمد کی گئی ہیں۔ دوران کارروائی پولیس نے اشتہاری ملزم ذوالقرنین کو بھی گرفتار کر لیا جو سال 2016 کے ایک مقدمہ میں مطلوب تھا۔ اسی طرح اشتہاری ملزم وقار احمد سے 2 کلو گرام چرس اور ایک کلاشنکوف بھی برآمد کی گئی۔ تمام ملزمان کے خلاف متعلقہ دفعات کے تحت مقدمات درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے ۔ دریں اثنا ایک اور کارروائی میں تھانہ پھلروان پولیس نے ساونڈ ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے پر عمران ولد ممتاز کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پولیٹکل ایجنٹ سے ڈمپر ڈرائیور تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
’’ٹلی صاحب‘‘
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان کی بیماری کیوں چھپائی؟
بابر اعوان
کنور دلشاد
طاقت کا کھیل
کنور دلشاد
جاوید حفیظ
سفارتی ریوڑیاں … (2)
جاوید حفیظ
امیر حمزہ
جمہوریت، سالمیت اور تجارت
امیر حمزہ