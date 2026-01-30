صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

5 ملزمان گرفتار، غیر قانونی اسلحہ 25لٹر شراب برآمد،مقدمات درج

  • سرگودھا
5 ملزمان گرفتار، غیر قانونی اسلحہ 25لٹر شراب برآمد،مقدمات درج

کمرمشانی (نمائندہ دنیا)میانوالی پولیس نے شراب فروشوں اور غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کارروائیاں تیز کرتے ہوئے تھانہ کمرمشانی کے علاقے سے 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے ۔

مخبر کی اطلاع پر دوران چیکنگ محمد نوازسے 25 لٹر شراب برآمد کی۔ حبیب نواز سے پسٹل 30 بور ، عبداللہ سے بندوق 12 بور برآمد کی گئی۔ علی حیدر سے پسٹل 30 بور جبکہ عمر گل سے بندوق 12 بور برآمد کی۔

 ملزمان اسلحہ کے حوالے سے کوئی اجازت نامہ یا لائسنس پیش کرنے میں ناکام رہے ۔پولیس نے موقع پر گرفتار کر کے الگ الگ مقدمات درج کر لیے ہیں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ڈپٹی کمشنر کی جانب سے گٹروں کے ڈھکنوں کی 100 فیصد تنصیب کا حکم

گجرات:دریائے چناب کنارے تفریح گاہ بنا نے کا فیصلہ

منشیات فروش سابق پولیس اہلکار گرفتار ‘ 13کلو چرس برآ مد

صدر گجرات چیمبر احمد حسن کی پر تگال میں پاکستانی سفیر سے ملاقات

وزیرآباد میں واٹر سپلائی ‘سیوریج کا نظام لا رہے :بلال تارڑ

سیالکوٹ:تعمیراتی مقامات پر حفاظتی انتظامات یقینی بنانے کا حکم

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پولیٹکل ایجنٹ سے ڈمپر ڈرائیور تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
’’ٹلی صاحب‘‘
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان کی بیماری کیوں چھپائی؟
بابر اعوان
کنور دلشاد
طاقت کا کھیل
کنور دلشاد
جاوید حفیظ
سفارتی ریوڑیاں … (2)
جاوید حفیظ
امیر حمزہ
جمہوریت، سالمیت اور تجارت
امیر حمزہ