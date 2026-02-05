صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کرایہ داری ،سائونڈ ایکٹ کی خلاف ورزی ،ناجائز اسلحہ رکھنے پر 5ملزم گرفتار

  • سرگودھا
کرایہ داری ،سائونڈ ایکٹ کی خلاف ورزی ،ناجائز اسلحہ رکھنے پر 5ملزم گرفتار

بھاگٹانوالہ(نمائندہ دنیا )کریک ڈاؤن کے دوران متعدد ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ،تھانہ بھاگٹانوالہ پولیس ساؤنڈ ایکٹ کی خلاف ورزی پر ٹریکٹر ٹرالی ڈرائیور رفاقت کو گرفتار کیا گیا۔

کرایہ داری ایکٹ کی خلاف ورزی پر اللہ دتہ اور سجاد کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی گئی،ناجائز اسلحہ رکھنے پر حمزہ کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے کلاشنکوف برآمد کی گئی، جبکہ محمد عمران سے 30 بور پستول برآمد ہوا۔ تمام ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر لئے گئے ہیں 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

گوجرانوالہ ،گجرات ڈویژن میں 23 بازار لگانے کا فیصلہ

6200 پتنگیں ،220 گوٹیں ڈور برآ مد ، 3 ملزم گرفتار

ہیڈبمبانوالہ، سترا ہ:وارداتوں میں شہری رقم ، موبائل فونز سے محروم

کامونکے :ٹریفک حادثات میں موٹر سائیکل سوار سمیت 8 افراد زخمی

لالہ موسیٰ :رہائشی علاقوں میں متعدد غیر قانونی گودام سیل

پنڈی بھٹیاں:سوشل میڈیا پر ہوائی فائرنگ کی ویڈیو وائرل کرنیوالا گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خود نوشت یا ہماری تاریخ کا ایک معتبر ورق!!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
تعلیم بغیر تربیت بیکار ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
5فروری … یومِ احتساب
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پاکستان میں اب کوئی انکشاف انکشاف نہیں رہا!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
غبارِ درد میں بھی‘ گردِ ماہ و سال میں بھی
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
معاشی استحکام
مفتی منیب الرحمٰن