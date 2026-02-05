جماعت اسلامی کی جانب سے یوم یکجہتی کشمیر سیمینار آج ہوگا
میانوالی (نامہ نگار)جماعت اسلامی کے زیراہتمام یومِ یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ضلعی مرکز میں آج 5 فروری کو سیمینار کا انعقاد کیا جائے گا۔
سیمینار کی صدارت امیر جماعت اسلامی ضلع میانوالی حافظ جاوید اقبال ساجد کریں گے جبکہ مہمان خصوصی اویس اسلم مرزا ہوں گے ۔ سیمینار دن ڈیڑھ بجے شروع ہوگا۔آج جماعت اسلامی کے زیر اہتمام ضلع بھر میں یکجہتی کشمیر کے حوالے سے پروگرام منعقد کیے جائیں گے ۔ کمرمشانی، داؤدخیل، موچھ اور پپلاں میں ریلیاں بھی نکالی جائیں گی۔