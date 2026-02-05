صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مویشی چور گرفتار،20لاکھ رو پے کا ما ل مسروقہ برآمد

  • سرگودھا
مویشی چور گرفتار،20لاکھ رو پے کا ما ل مسروقہ برآمد

ساہی وال/سرگودہا (نمائندہ دنیا)تھانہ ترکھانوالہ پولیس نے مویشی چوری کے مقدمہ میں بڑی کامیابی حاصل کرتے ہوئے 20 لاکھ روپے مالیت کا مالِ مسروقہ برآمد کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے ۔

پولیس کے مطابق گرفتار ملزم عامر مویشی چوری کی وارداتوں میں ملوث تھا، جس کے قبضے سے بھاری مالیت کے مویشی برآمد کیے گئے ۔ برآمدہ مال بعد از قانونی کارروائی اصل مالکان کے حوالے کر دیا گیا۔ ڈی پی او سرگودہا محمد صہیب اشرف نے اس موقع پر کہا کہ شہریوں کے جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے ، اور چوروں و ڈاکوؤں کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کی جائیں گی تاکہ علاقہ کو جرائم سے پاک کیا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خود نوشت یا ہماری تاریخ کا ایک معتبر ورق!!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
تعلیم بغیر تربیت بیکار ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
5فروری … یومِ احتساب
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پاکستان میں اب کوئی انکشاف انکشاف نہیں رہا!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
غبارِ درد میں بھی‘ گردِ ماہ و سال میں بھی
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
معاشی استحکام
مفتی منیب الرحمٰن