صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر معیاری ہیلمٹ قیمتی جانوں کے ضیاع کا سبب بن رہے ہیں، ملک عطا اللہ ،رمضان بھٹی

  • سرگودھا
غیر معیاری ہیلمٹ قیمتی جانوں کے ضیاع کا سبب بن رہے ہیں، ملک عطا اللہ ،رمضان بھٹی

فاروقہ/سرگودھا (نمائندہ دنیا)پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلعی نائب صدر ملک عطا اللہ اور مقامی صدر محمد رمضان بھٹی نے غیر معیاری ہیلمٹ بنانے اور فروخت کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر حکومت موٹر سائیکل سواروں اور ریڑھی بانوں پر کی جانے والی سختی کا نصف بھی غیر معیاری ہیلمٹ مافیا کے خلاف کرے تو درجنوں قیمتی جانیں بچائی جا سکتی ہیں۔

انہوں نے کہا کہ آئے روز ٹریفک حادثات میں قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، جن کی ایک بڑی وجہ غیر معیاری اور ناقص ہیلمٹ ہیں جو سر کی حفاظت کے بجائے محض خانہ پوری کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سڑکوں پر چالان تو ہو رہے ہیں، مگر ہیلمٹ بنانے اور فروخت کرنے والوں کے خلاف کوئی مؤثر کارروائی نظر نہیں آتی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

گوجرانوالہ ،گجرات ڈویژن میں 23 بازار لگانے کا فیصلہ

6200 پتنگیں ،220 گوٹیں ڈور برآ مد ، 3 ملزم گرفتار

ہیڈبمبانوالہ، سترا ہ:وارداتوں میں شہری رقم ، موبائل فونز سے محروم

کامونکے :ٹریفک حادثات میں موٹر سائیکل سوار سمیت 8 افراد زخمی

لالہ موسیٰ :رہائشی علاقوں میں متعدد غیر قانونی گودام سیل

پنڈی بھٹیاں:سوشل میڈیا پر ہوائی فائرنگ کی ویڈیو وائرل کرنیوالا گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خود نوشت یا ہماری تاریخ کا ایک معتبر ورق!!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
تعلیم بغیر تربیت بیکار ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
5فروری … یومِ احتساب
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پاکستان میں اب کوئی انکشاف انکشاف نہیں رہا!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
غبارِ درد میں بھی‘ گردِ ماہ و سال میں بھی
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
معاشی استحکام
مفتی منیب الرحمٰن