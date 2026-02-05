صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

2300 گرام چرس برآمد، منشیات سپلائر گرفتار

  • سرگودھا
2300 گرام چرس برآمد، منشیات سپلائر گرفتار

میانوالی (نامہ نگار)وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن منشیات سے پاک پنجاب کے تحت ڈی پی او میانوالی کی ہدایات پر تھانہ سٹی پولیس نے منشیات فروش کو گرفتار کر لیا۔ مخبر کی اطلاع پر چیکنگ کے دوران محمد عادل سے 2300 گرام چرس برآمد کی۔ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ۔

وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن منشیات سے پاک پنجاب کے تحت ڈی پی او میانوالی کی ہدایات پر تھانہ سٹی پولیس نے منشیات فروش کو گرفتار کر لیا۔ مخبر کی اطلاع پر چیکنگ کے دوران محمد عادل سے 2300 گرام چرس برآمد کی۔ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

رواں سال کی سب سے بڑی ڈکیتی، ملزمان 200 تولہ سونا اور ایک لاکھ امریکی ڈالر لوٹ کر فرار

میئر نے واٹر کارپوریشن کی یونیفائیڈ ایپ کا افتتاح کردیا

ٹریفک حادثات میں بچی اور خاتون سمیت 5 افراد جاں بحق

گلشن اقبال میں گھریلو مسائل کی وجہ سے دلبرداشتہ نوجوان کی خودکشی

جھگڑے میں فائرنگ کرنے والے تین نامزد ملزمان گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خود نوشت یا ہماری تاریخ کا ایک معتبر ورق!!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
تعلیم بغیر تربیت بیکار ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
5فروری … یومِ احتساب
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پاکستان میں اب کوئی انکشاف انکشاف نہیں رہا!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
غبارِ درد میں بھی‘ گردِ ماہ و سال میں بھی
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
معاشی استحکام
مفتی منیب الرحمٰن