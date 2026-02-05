صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھیرہ بار کے وفد کی وزیر قانون سے ملاقات، وکلا مسائل پر گفتگو

  • سرگودھا
بھیرہ بار کے وفد کی وزیر قانون سے ملاقات، وکلا مسائل پر گفتگو

جوڈیشل کمپلیکس کی تعمیر کے لیے تمام کوششیں بروئے کار لانے کی یقین دہانی وکلا کے مسائل ترجیح بنیادوں پر حل کئے جائینگے ،اعظم نذیر تارڑ کا وفد سے وعدہ

میانی (نامہ نگار)بار ایسوسی ایشن بھیرہ کے ایک اعلیٰ سطحی وفد نے صدر بار ایسوسی ایشن بھیرہ مہر حبیب نواز وینس ایڈووکیٹ کی قیادت میں وفاقی وزیر قانون و انصاف سینیٹر اعظم نذیر تارڑ سے ملاقات کی، جس میں جوڈیشل کمپلیکس بھیرہ کی تعمیر اور بھیرہ بار کے وکلاء کو درپیش دیرینہ مسائل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔وفد نے وفاقی وزیر قانون کو آگاہ کیا کہ جوڈیشل کمپلیکس کی عدم موجودگی کے باعث وکلاء اور سائلین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ، خصوصاً جونیئر وکلاء کو مناسب سہولیات نہ ہونے کے باعث پیشہ ورانہ امور میں رکاوٹیں درپیش ہیں۔ اس موقع پر وفاقی وزیر نے جوڈیشل کمپلیکس بھیرہ کی تعمیر کے لیے اپنی تمام تر کوششیں بروئے کار لانے کی یقین دہانی کرواتے ہوئے امید ظاہر کی کہ اس منصوبے پر جلد عملی کام شروع ہو جائے گا۔ انہوں نے بھیرہ بار کے وکلاء کو درپیش مسائل کے فوری اور ترجیحی بنیادوں پر حل کی بھی مکمل یقین دہانی کروائی۔صدر بار ایسوسی ایشن بھیرہ مہر حبیب نواز وینس ایڈووکیٹ کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے وفاقی وزیر قانون نے مناسب وقت پر بھیرہ آنے کا وعدہ بھی کیا۔ وفد میں نائب صدر مہر خرم شہزاد ایڈووکیٹ، سابق صدور چوہدری محمد انور بولا ایڈووکیٹ اور چوہدری طارق محمود گوندل ایڈووکیٹ شامل تھے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

جعلی دودھ تیار کرنیوالے نرمی کے مستحق نہیں : ہائیکورٹ

قوم کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے : شافع حسین

مسئلہ کشمیر کے حل کیلئے پاکستان کو مستحکم کرنا ہوگا : ڈاکٹر محمد علی

بسنت: شہر دلہن کی طرح سج گیا، 2 چھٹیوں کابھی اعلان

بسنت پر بجلی کی بلاتعطل فراہمی کے لئے انتظامات مکمل

لاہور میں 3 روز کے دوران 54 کروڑ کی ڈور اور گڈی فروخت

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خود نوشت یا ہماری تاریخ کا ایک معتبر ورق!!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
تعلیم بغیر تربیت بیکار ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
5فروری … یومِ احتساب
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پاکستان میں اب کوئی انکشاف انکشاف نہیں رہا!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
غبارِ درد میں بھی‘ گردِ ماہ و سال میں بھی
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
معاشی استحکام
مفتی منیب الرحمٰن