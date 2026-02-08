صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میانوالی:آر پی او اورڈی پی او کا نئی زیرِ تعمیر بلڈنگ کا معائنہ

  • سرگودھا
میانوالی:آر پی او اورڈی پی او کا نئی زیرِ تعمیر بلڈنگ کا معائنہ

میانوالی:آر پی او اورڈی پی او کا نئی زیرِ تعمیر بلڈنگ کا معائنہ افسروں کوتعمیراتی معیار اور مقررہ ٹائم لائن پر سمجھوتہ نہ کرنے کی ہدایت

میانوالی (نامہ نگار) آر پی او سرگودھا ریجن محمد شہزاد آصف خان نے ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل کے ہمراہ ڈی پی او آفس میانوالی کی نئی زیرِ تعمیر بلڈنگ کا معائنہ کیا۔ڈی پی او میانوالی نے آر پی او کو تعمیراتی کام کے بارے میں بریفنگ دی۔ دونوں نے جاری تعمیراتی سرگرمیوں کا تفصیلی جائزہ لیا اور متعلقہ افسران کو ہدایات دیتے ہوئے کہا کہ تعمیراتی معیار اور مقررہ ٹائم لائن پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔آر پی او نے کہا کہ نئی عمارت پولیس افسران کے روزمرہ امور کی بہتر انجام دہی اور شہریوں کی سہولیات کو مدنظر رکھتے ہوئے تعمیر کی جا رہی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

مظفر آباد میں اوورسیز کشمیریز کنونشن 15تا 17فروری ہوگا

ترلائی امام بارگاہ کی مرمت شروع،چیف کمشنر کی جلد تکمیل کی ہدایت

پاکستانی ہمیشہ کشمیر یوں کیسا تھ کھڑے رہینگے ،ڈی سی راولپنڈی

شہری امن و امان کے فروغ کیلئے اپنا کردار ادا کریں، ڈی پی او جہلم

دہشتگرد اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہونگے، حافظ عبدالکریم

کیپٹل سمارٹ سٹی کی ’’میڈ ان ازبکستان‘‘ نمائش میں شرکت

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
دل اور جیل کے دروازے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
کٹر پن اور تنگ نظری کے شاخسانے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گاؤں کا استاد غلام محمد
رؤف کلاسرا
رشید صافی
تاشقند سے لاہور تک
رشید صافی
عمران یعقوب خان
لو پھر بسنت آئی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان اور قازقستان‘ استحکام و ترقی کی نئی منزلیں
محمد عبداللہ حمید گل