صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

23 پتنگ بازگرفتار،سینکڑوں پتنگیں، کیمیکل ڈوریں برآمد

  • سرگودھا
23 پتنگ بازگرفتار،سینکڑوں پتنگیں، کیمیکل ڈوریں برآمد

23 پتنگ بازگرفتار،سینکڑوں پتنگیں، کیمیکل ڈوریں برآمد پتنگ بازی روکنے کیلئے ضلع بھر میں کریک ڈاؤن جاری رہے گا:ڈی پی او

سرگودھا (سٹاف رپورٹر) پولیس نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 23 پتنگ بازوں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔گرفتار ملزمان کے قبضے سے سینکڑوں پتنگیں اور درجنوں کیمیکل ڈوریں برآمد کی گئیں۔ ان کے خلاف کائٹ فلائنگ ایکٹ کی دفعات کے تحت الگ الگ مقدمات درج کر دیے گئے ہیں۔اس موقع پر ڈی پی او نے کہا کہ پتنگ بازی کو روکنے کے لیے ضلع بھر میں سخت کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے بلند و بالا عمارتوں کی نگرانی کی جا رہی ہے تاکہ پتنگ بازوں اور پتنگ فروشوں کی نشاندہی کی جا سکے ۔ خلاف ورزی کی صورت میں کمسن بچوں کے والدین کے خلاف بھی مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔ شہریوں سے گزارش کی گئی ہے کہ پتنگ بازی کی اطلاع 15 پر دے کر ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

آئی جی سے سی آر اے کے وفد کی ملاقات

سندھ ہائیکورٹ:انسانی اسمگلنگ کے دو ملزمان کی درخواست ضمانت مسترد

رواں برس جماعت نہم کے سالانہ امتحانات سے نیا گریڈنگ سسٹم نافذ ہوگا

رمضان المبارک کے دوران پانی کی فراہمی کا نظام مستحکم بنانے کا اقدام

تین منشیات فروش گرفتار چرس اور آئس برآمد

ہوائی فائرنگ کا ملزم زیر حراست

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
دل اور جیل کے دروازے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
کٹر پن اور تنگ نظری کے شاخسانے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گاؤں کا استاد غلام محمد
رؤف کلاسرا
رشید صافی
تاشقند سے لاہور تک
رشید صافی
عمران یعقوب خان
لو پھر بسنت آئی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان اور قازقستان‘ استحکام و ترقی کی نئی منزلیں
محمد عبداللہ حمید گل