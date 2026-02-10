صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھاگٹانوالہ:سابق وفاقی وزیر محسن رانجھا کا عوامی رابطوں اور ترقیاتی سرگرمیوں کا جائزہ

  • سرگودھا
بھاگٹانوالہ:سابق وفاقی وزیر محسن رانجھا کا عوامی رابطوں اور ترقیاتی سرگرمیوں کا جائزہ

بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا)سابق وفاقی وزیر بیرسٹر محسن شاہنواز رانجھا نے بھاگٹانوالہ کی صحافی برادری سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ این اے -83 میں انتخابی شکست کے باوجود ترقیاتی سرگرمیاں جاری رہیں۔ان کا کہنا تھا کہ حلقہ این اے -83 پنجاب کے اہم سیاسی حلقوں میں شمار ہوتا ہے اور یہاں عوامی رابطہ اور ترقیاتی کاموں کا سلسلہ انتخابات سے قطع نظر جاری رہا۔

حلقے کی قیادت نے مختلف سرکاری اداروں، بلدیاتی نمائندوں اور مقامی رہنماؤں کے ساتھ مل کر عوامی مسائل کے حل اور ترقیاتی کاموں کی رفتار برقرار رکھی۔2024 اور 2025 کے دوران حلقے کے شہری و دیہی علاقوں میں سڑکوں کی تعمیر و مرمت، لنک روڈز کی بحالی، گلیوں کی پختگی اور نکاسی آب کے منصوبے مکمل کیے گئے ۔ سیوریج لائنوں کی مرمت، ڈرینج سسٹم کی بہتری اور صفائی مہم کے ذریعے شہری سہولیات کو بہتر بنانے کے اقدامات بھی کیے گئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

پنجاب ایجوکیشن فائونڈیشن کا سکولوں میں ڈیجیٹل کیمرے لگانے کا فیصلہ

محکمہ سوئی گیس نے گلی محلے کھود ڈالے ، ڈی سی کا نوٹس

گگومنڈی :تجاوزات کی بھرمار ،ٹریفک جام معمول بن گیا

بوگس چیک دینے کے الزام میں دو افرادکیخلاف مقدمات درج

خاتون کومکان کا جھانسہ دیکرلاکھوں روپے ہتھیانے پرمقدمہ

کوٹ ادو میں موٹرسائیکل اور قیمتی سامان کی چوری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستان 2050ء
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پانی ہمیشہ نشیب کی جانب بہتا ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ایپسٹین فائلز، کانٹے بوکر پھولوں کی تمنا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
پاکستان وسطی ایشیائی ممالک کی ترجیح کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
پہیہ جام ہڑتال کا زمانہ لد چکا
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
ظلم کا خاتمہ مگر کیسے؟
حافظ محمد ادریس