صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ضلع سرگودھا میں 56 رمضان نگہبان دسترخوان قیام ہونگے

  • سرگودھا
ضلع سرگودھا میں 56 رمضان نگہبان دسترخوان قیام ہونگے

مریم نواز کے مہمان پروگرام کے تحت بھیرہ میں آٹھ مقامات پر افطاری کا انتظام

بھیرہ (نامہ نگار) حکومت پنجاب کے فلاحی پروگرامرمضان نگہبان دسترخوان  مریم کے مہمان کے تحت ضلع سرگودھا بھر میں 56 مقامات پر رمضان دسترخوان قائم کیے جائیں گے ۔ اس حوالے سے ڈسٹرکٹ آفیسر انڈسٹریز کامران حیدر نے صحافیوںسے ملاقات کے دوران بتایا کہ ڈپٹی کمشنر سرگودھا کی جانب سے رمضان دسترخوان کے قیام کا باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے ۔انہوں نے کہا کہ نوٹیفکیشن کے مطابق ضلع کی تمام تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنرز کو ہدایت کی گئی ہے کہ رمضان المبارک کے دوران روزہ داروں کی سہولت کیلئے دسترخوان قائم کیے جائیں، جہاں ہر مقام پر کم از کم 250 افراد کیلئے افطاری اور کھانے کا انتظام ہوگا۔

اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر بھیرہ عشنہ طاہر نے بتایا کہ تحصیل بھیرہ میں وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے اس پروگرام کے تحت 8 مقامات پر رمضان دسترخوان قائم کیے جائیں گے ۔ ان مقامات میں موٹر وے انٹرچینج نارتھ، موٹر وے انٹرچینج ساؤتھ، لاری اڈہ بھیرہ، تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال بھیرہ، ملتانی گیٹ سبزی منڈی، میونسپل کمیٹی بھیرہ، سبزی منڈی میانی اور آر ایچ سی میانی شامل ہیں۔انہوں نے مزید کہا کہ ان دسترخوانوں کا مقصد مستحق اور مسافر روزہ داروں کو باعزت انداز میں معیاری افطاری اور کھانے کی سہولت فراہم کرنا ہے تاکہ کوئی بھی روزہ دار سہولت سے محروم نہ رہے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

منڈی بہاؤالدین :ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت ضلعی محکموں کے سربراہوں کا اجلاس

سیالکوٹ :دودھ ، دہی کی قیمت مقرر

پنجاب کالج یونیورسٹی کیمپس میں گرلز سپورٹس گالا کا آغاز

راہوالی:مخالفین نے سب انسپکٹر کا مکان مسمار کر دیا ،سامان چوری

سمبڑیال :زیر تعمیر مکان میں لڑکی سے زیادتی کی کوشش،ملزم فرار

پنک گیمز میں شرکت کیلئے 16 ٹیمیں لاہور روانہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
تہوار تو سارے پنجاب کا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خواجہ آصف‘ بل کلنٹن اور نواز شریف
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: تبدیلی کب آئے گی؟
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
سیاسی نظام میں تبدیلی کے امکانات
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
بنگلہ دیش انتخابات خطے میں بڑی تبدیلی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کھیلوں کے حوالے سے شرعی حدود وقیود
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر