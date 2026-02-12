صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چیف آف آرمی اسٹاف انٹر کلب نیشنل ہاکی چیمپئن شپ کے صوبائی سطح کے راؤنڈ تھری کا آغاز

  • سرگودھا
چیف آف آرمی اسٹاف انٹر کلب نیشنل ہاکی چیمپئن شپ کے صوبائی سطح کے راؤنڈ تھری کا آغاز

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پاکستان ہاکی فیڈریشن کے زیر اہتمام تیسری چیف آف آرمی اسٹاف انٹر کلب نیشنل ہاکی چیمپئن شپ کے صوبائی سطح کے راؤنڈ تھری کا آغاز سرگودھا میں ہوگیا۔ افتتاحی روز چار میچز کھیلے گئے ۔

 مقابلے اسٹرو ٹرف ہاکی گراؤنڈ، میلہ منڈی روڈ میں منعقد رہے ہیں۔افتتاحی میچ میں ملتان اور گوجرانوالہ کی ٹیمیں آمنے سامنے آئیں۔ دونوں ٹیموں نے بھرپور کھیل پیش کیا اور مقررہ وقت تک مقابلہ 1-1 گول سے برابر رہا، دوسرے میچ میں لاہور نے راولپنڈی کے خلاف شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 6-1 سے واضح کامیابی حاصل کی۔ تیسرے میچ میں فیصل آباد کی ٹیم نے ڈی جی خان کو یکطرفہ مقابلے کے بعد 9-0 سے شکست دی۔ دن کے آخری میچ میں میزبان سرگودھا نے ساہیوال کے خلاف بہترین ٹیم ورک اور جارحانہ کھیل پیش کیا اور 5-0 سے فتح اپنے نام کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سمن آباد ہسپتال مسائل کا شکار،شہریوں کو مشکلات

پبلک سکولوں کے 500سے زائد ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ

یونیورسٹی آف کمالیہ کا کورین تعلیمی وفد کے ساتھ ایم او یو

ڈپٹی کمشنر جھنگ نے اوپن ڈور پالیسی کے تحت مسائل سنے

ڈی پی او چنیوٹ کی کھلی کچہریاں ، شہریوں کے مسائل سنے

سی ای او ایجوکیشن کا سکولوں کا دورہ، روزانہ وزٹ کی ہدایت

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
فریاد! کہ ہم مارے گئے!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پٹواری کے بستے سے کمپیوٹرائزڈ نظام تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
تحریک انصاف‘ آٹھ فروری کے بعد
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پاکستان کی ایک اور فتح
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
حرص کی بھینٹ چڑھتے تہوار
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
’’مفاہمتی یادداشتوں‘‘ کے سلطان
مفتی منیب الرحمٰن