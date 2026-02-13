صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکو مت کو ا ب سٹیک ہولڈ ر زکی مشاو ر ت سے معاشی پالیسیاں ترتیب د ینا ہو ں گی،مرزافضل ا لر حمن

  • سرگودھا
حکو مت کو ا ب سٹیک ہولڈ ر زکی مشاو ر ت سے معاشی پالیسیاں ترتیب د ینا ہو ں گی،مرزافضل ا لر حمن

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سا بق صد ر سرگودہا چمبر آف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی مرزافضل ا لر حمن نے کہاہے کہ پاکستا نی مصنوعات کی بیر و ن ملک بھرپور پذ یرائی کے لیے مو ثر پلا ننگ کی ضرورت ہے جب تک بجلی گیس کے نرخ کم نہیں کیے جا تے۔

 ا س کے ساتھ ساتھ ٹیکسوں کی شرح بھی گھٹا ئی نہیں جاتی ا س وقت تک پیداوار ی لا گت کم نہیں ہو گی پیداوار ی لا گت کم ہو نے کے بعد ہی پاکستا نی مصنوعات بھرپور طریقہ سے عالمی منڈیو ں میں بھرپور پذ یر ائی حاصل کر سکے گی حکو مت کو ا ب سٹیک ہولڈ ر زکی مشاو ر ت سے معاشی پالیسیاں ترتیب د ینا ہو ں گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

پاکستان خطے میں تجارت کا قدرتی گیٹ وے :وزیر مواصلات

فوج کیخلاف اٹھنے والی ہر انگلی توڑ دینا ہوگی:حنیف عباسی

اسلام آباد میں 4، کراچی میں ٹیلی میڈیسن یونٹس قائم

سابق صدارتی مشیر سردار تبارک ساتھیوں سمیت ن لیگ میں شامل

سی ڈی اے بورڈ کا پہلا اجلاس، اہم فیصلے

راولپنڈی کے گرجا گھروں کی فول پروف سکیورٹی کی ہدایت

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نواز شریف سے عمران خان تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
اَن پڑھ بچے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Too Little Too Late
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران‘ امریکہ مذاکرات کا مستقبل
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
بجلی بنائیں اپنے لیے اور قوم کے لیے
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
قرآن کریم‘ شہد کی مکھی اور خواتین
امیر حمزہ