صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صدر پریس کلب شاہین فاروقی کی والدہ کی برسی

  • سرگودھا
صدر پریس کلب شاہین فاروقی کی والدہ کی برسی

بھیرہ(نامہ نگار)بھیرہ پریس کلب کے بانی، تحریکِ پاکستان کے کارکن مرحوم ابو شاہین فاروقی کی اہلیہ اور صدر پریس کلب شاہین فاروقی کی والدہ کی برسی کے موقع پر دارالعلوم عزیزیہ اور مرحومہ کی قبر پر قرآن خوانی اور دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا۔

 جس میں مرحومہ کی دینی و اسلامی خدمات کو مفتیِ شہر صاحبزادہ ابرار احمد بگوی، مولانا غلام مرتضیٰ اور قاری عمران شاکر نے خراج عقیدت پیش کیا انہوں نے کہا کہ مرحومہ نے اپنی پوری زندگی بچیوں کو قرآن پاک کی تعلیم دینے اور دینی شعور اجاگر کرنے میں گزاری، ان کے زیرِ تربیت ہزاروں طالبات نے قرآنِ مجید ناظرہ و حفظ کی سعادت حاصل کی جو ان کے لیے صدقۂ جاریہ ہے ۔اس موقع پر مرحومہ کے ایصالِ ثواب، درجات کی بلندی اور لواحقین کے لیے صبرِ جمیل کی دعا بھی کی گئی جبکہ اہلِ علاقہ، علما کرام اور معززین کی بڑی تعداد نے شرکت کر کے مرحومہ کی دینی خدمات کو سراہا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سانحہ بھاٹی گیٹ کے بعد ترقیاتی منصوبوں میں بڑا ڈیڈ لاک

ماڈل ٹاؤن وکینٹ ڈویژنز پولیس کی کارکردگی کاجائزہ ،ہدایات جاری

گورنر سے پریس کلب کے نو منتخب عہدیداران کی ملاقات

پنجاب کی پہلی پریمیئر لیگ کی افتتاحی تقریب میں ٹرافی کی رونمائی

بسنت منانے کی اجازت بارے درخواستیں یکجا کرنیکا حکم

ایل ڈی اے لینڈ یوز رولز میں متعدد ترامیم کی منظوری

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نواز شریف سے عمران خان تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
اَن پڑھ بچے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Too Little Too Late
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران‘ امریکہ مذاکرات کا مستقبل
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
بجلی بنائیں اپنے لیے اور قوم کے لیے
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
قرآن کریم‘ شہد کی مکھی اور خواتین
امیر حمزہ