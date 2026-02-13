صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرگودھا پریس کلب کے نو منتخب عہدے داران کو مبارکباد

  • سرگودھا
سرگودھا پریس کلب کے نو منتخب عہدے داران کو مبارکباد

سلانوالی(نمائندہ دنیا ) سلانوالی پریس کلب سلانوالی کی سرگودھا پریس کلب کے نو منتخب عہدے داران کو مبارکباد منتخب عہدے داران سرگودھا کے دیرینہ مسائل اور صحافیوں کے حقوق اور فلاح و بہبود کے لیے بھرپور جدوجہد کریں۔

تفصیلات کے مطابق پریس کلب سلانوالی کے عہدے داران چیف پیٹرن پریس کلب محمد اطہر چوہدری صدر سید شہباز علی شاہ جنرل سیکرٹری سید کامران علی سینیئر نائب صدر منور حسین چوہدری نائب صدر مرزا محمد طارق و دیگر عہدے داران ملک احمد ندیم امتیاز علی طاہر اور کوآرڈینیٹر پریس کلب ملک محمد نواز نے پریس کلب سرگودھا کے نو منتخب صدر عبدالحنان چوہدری جنرل سیکرٹری ملک محمد کامران سینیئر نائب صدر ذوالفقار ہاشمی انفارمیشن سیکرٹری اسجد منیر چوہدری و دیگر عہدے داران کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے توقع ظاہر کی ہے کہ نو منتخب عہدے داران سرگودھا کے دیرینہ مسائل کے حل کے لیے اور صحافیوں کے حقوق اور فلاح و بہبود کے لیے ہر ممکن جدوجہد کریں گے اور سرگودھا کی تمام تحصیلوں سمیت علاقائی صحافیوں کے حقوق اور ان کو درپیش مسائل کو بھی مقدم رکھیں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سانحہ بھاٹی گیٹ کے بعد ترقیاتی منصوبوں میں بڑا ڈیڈ لاک

ماڈل ٹاؤن وکینٹ ڈویژنز پولیس کی کارکردگی کاجائزہ ،ہدایات جاری

گورنر سے پریس کلب کے نو منتخب عہدیداران کی ملاقات

پنجاب کی پہلی پریمیئر لیگ کی افتتاحی تقریب میں ٹرافی کی رونمائی

بسنت منانے کی اجازت بارے درخواستیں یکجا کرنیکا حکم

ایل ڈی اے لینڈ یوز رولز میں متعدد ترامیم کی منظوری

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نواز شریف سے عمران خان تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
اَن پڑھ بچے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Too Little Too Late
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران‘ امریکہ مذاکرات کا مستقبل
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
بجلی بنائیں اپنے لیے اور قوم کے لیے
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
قرآن کریم‘ شہد کی مکھی اور خواتین
امیر حمزہ