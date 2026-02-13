صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

معاشرے کو خوشحا ل اور امن سکو ن کا گہوا ر ہ بنا نے کیلئے تمام طبقات کو اپناکردار ادا کرناہوگا ،سیدرضی العبا س شا ہ

  • سرگودھا
معاشرے کو خوشحا ل اور امن سکو ن کا گہوا ر ہ بنا نے کیلئے تمام طبقات کو اپناکردار ادا کرناہوگا ،سیدرضی العبا س شا ہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) چیئرمین خد مت ا نسا نیت صا حبزاد ہ سیدرضی العبا س شا ہ نے کہا ہے کہ معاشرے کو خوشحا ل اور امن سکو ن کا گہوا ر ہ بنا نے کیلئے تمام طبقات کو اپناکردار ادا کرناہوگا۔

 ا دا ر ہ خدمت انسانیت کے پلیٹ فارم سے ہم فلاحی کاموں کی تکمیل کیلئے عملی طور پرکوشاں ہیں کیونکہ د کھی انسانیت کی خد مت سے ہی دنیا وآخرت میں کامیابی اور کا مرا نی ملتی ہے اوراﷲ پا ک خوش ہوتے ہیں اس لیے ہم سب کو مل جل کر عوامی خد مت اور معاشرے کی فلاح و بہبو د کے لیے بھرپور طریقہ سے کام کر نا ہو گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

مؤثر کارروائیاں نہ ہونے کے باعث منشیات فروش دوبارہ متحرک ، نشئیوں کے ٹھکانوں پر سپلائی

شہری حدود سے مویشیوں کا انخلا مکمل نہ ہو سکا

چنیوٹ:ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی اجلاس، اقدامات پر بریفنگ

’’ایک دن، ایک تحصیل‘‘ عوامی بہبود کے اقدامات کا جائزہ

واسابلز کی عدم ادائیگی پر کنکشن منقطع کرنے کا حکم دیدیا گیا

پنجاب کالج برائے خواتین کے سالانہ سپورٹس گالا کا انعقاد

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نواز شریف سے عمران خان تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
اَن پڑھ بچے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Too Little Too Late
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران‘ امریکہ مذاکرات کا مستقبل
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
بجلی بنائیں اپنے لیے اور قوم کے لیے
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
قرآن کریم‘ شہد کی مکھی اور خواتین
امیر حمزہ