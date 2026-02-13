صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈویژنل سکولز میں جدید تدریسی طریقہ کار نافذ کرنے کا معاہدہ

  • سرگودھا
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)ڈویژنل انتظامیہ اور آغا خان فاؤنڈیشن کے درمیان طالب علموں کی تعلیمی استعداد بڑھانے کے لیے جدید تدریسی طریقہ کار پر عمل درآمد کی منظوری دے دی گئی ہے ۔

معاہدے کے تحت ڈویژن بھر کے ڈویژنل پبلک اسکولز اور کالجز میں نصاب تبدیل کیے بغیر آئندہ تعلیمی سیشن سے جدید تدریسی طریقہ کار کے مطابق تعلیم دی جائے گی۔کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور نے آغا خان فاؤنڈیشن کے عہدیداران سے ملاقات کی، جس میں ڈائریکٹر سکولز سیل/ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ آصف چوہان بھی موجود تھے ۔کمشنر نے کہا کہ نئے نظام کے تحت نہ صرف اساتذہ کی تدریسی مہارت میں بہتری آئے گی بلکہ طلبہ کی علمی صلاحیتوں میں بھی اضافہ ہوگا۔

 

