صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جعلی اسٹام پیپر ز عدالت میں جمع کروانے پر دو افراد کیخلاف مقدمہ در ج

  • سرگودھا
جعلی اسٹام پیپر ز عدالت میں جمع کروانے پر دو افراد کیخلاف مقدمہ در ج

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کورٹ فیس کے جعلی اسٹام پیپر ز عدالت میں جمع کروانے پر دو اشخاص کے خلاف مقدمہ در ج کر لیا گیا۔

 بتایا جاتا ہے کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سرگودھا کی جانب سے مختلف عدالتوں میں دائر کردہ کیسز کی کورٹ فیس کی تصدیق کے حوالے سے ہونیوالی چھان بین سے معلوم ہوا کہ فیاض اور رفاقت نے جعلی اسٹام پیپرز عدالت میں جمع کروا کر مجرمانہ فعل کا ارتکاب کیا جس پر دونو ں کے خلاف دھوکہ دہی ،فراڈ اور جعلسازی کی دفعا ت کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ڈی سی کے احکامات ہوا،دودھ ، دہی کی قیمتیں کم نہ ہوسکیں

پنجاب کالج یونیورسٹی کیمپس کے زیر اہتمام تین روزہ سپورٹس گالااختتام پذیر

قربانیوں کے بعد بنگلادیش میں روشن دور آنیوالا:سراج الحق

ڈی سی کا رات گئے گوجرانوالہ ٹیچنگ ہسپتال کا دورہ

کامونکے 6:افراد سے چرس ، شراب برآمد

نوکھر:ٹرک کی موٹرسائیکل کوٹکر‘ماں‘ بیٹا جاں بحق

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نواز شریف سے عمران خان تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
اَن پڑھ بچے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Too Little Too Late
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران‘ امریکہ مذاکرات کا مستقبل
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
بجلی بنائیں اپنے لیے اور قوم کے لیے
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
قرآن کریم‘ شہد کی مکھی اور خواتین
امیر حمزہ