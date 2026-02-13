صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہارٹیکلچر ایجنسی سرگودھا میں تنخواہیں نہ ملنے پر رپورٹ طلب

  • سرگودھا
ہارٹیکلچر ایجنسی سرگودھا میں تنخواہیں نہ ملنے پر رپورٹ طلب

ہارٹیکلچر ایجنسی سرگودھا میں تنخواہیں نہ ملنے پر رپورٹ طلب حکومت سے مانگی جانے والی پانچ کروڑ کی خصوصی گرانٹ بارے مفصل رپورٹ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ہارٹیکلچر ایجنسی سرگودھا میں تنخواہیں نہ ملنے پر ملازمین کئے جانے والے احتجاج پر ڈپٹی کمشنر سرگودھا نے ایکشن لیتے ہوئے ایجنسی سے رپورٹ طلب کرلی ہے ذرائع کے مطابق ڈپٹی کمشنر نے ایجنسی سے حکومت سے مانگی جانے والی پانچ کروڑ کی خصوصی گرانٹ بارے مفصل رپورٹ طلب کی ہے اور کہا گیا ہے کہ گرانٹ کن کاموں کے لئے لی جاری ہے اس کی تفصیل بھیجی جائے تاکہ حکومت سے خصوصی گرانٹ دینے کی استدعا کی جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

مؤثر کارروائیاں نہ ہونے کے باعث منشیات فروش دوبارہ متحرک ، نشئیوں کے ٹھکانوں پر سپلائی

شہری حدود سے مویشیوں کا انخلا مکمل نہ ہو سکا

چنیوٹ:ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی اجلاس، اقدامات پر بریفنگ

’’ایک دن، ایک تحصیل‘‘ عوامی بہبود کے اقدامات کا جائزہ

واسابلز کی عدم ادائیگی پر کنکشن منقطع کرنے کا حکم دیدیا گیا

پنجاب کالج برائے خواتین کے سالانہ سپورٹس گالا کا انعقاد

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نواز شریف سے عمران خان تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
اَن پڑھ بچے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Too Little Too Late
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران‘ امریکہ مذاکرات کا مستقبل
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
بجلی بنائیں اپنے لیے اور قوم کے لیے
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
قرآن کریم‘ شہد کی مکھی اور خواتین
امیر حمزہ