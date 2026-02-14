صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شادی کا جھانسہ دے کر دوشیزہ کو جنسی تشدد کا نشانہ بنا ڈالا

  • سرگودھا
شادی کا جھانسہ دے کر دوشیزہ کو جنسی تشدد کا نشانہ بنا ڈالا

شادی کا جھانسہ دے کر دوشیزہ کو جنسی تشدد کا نشانہ بنا ڈالاملزمان تشدد بھی کرتے رہے ، موقع پا کر چنگل سے فرار ہو کر تھانے پہنچ گئی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)شادی کا جھانسہ دے کر دوست کے ہمرا ہ دوشیزہ کو جنسی تشدد کا نشانہ بنا ڈالا،پولیس کے مطابق جوراسکیسر کے رہائشی بلال نے منڈی بہاؤالدین کی رہائشی مسماۃ(ع ) سے شادی کا جھانسہ دے کر تعلقات استوار کر لئے اور اسے دھوکہ سے بلواکر اپنے دوست محمد اسلم کے ہمراہ مبینہ طور پر لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا، اس دوران ملزمان اس پر تشدد بھی کرتے رہے ، جو کہ موقع پا کر ملزمان کے چنگل سے فرار ہو کر تھانے پہنچ گئی، پولیس نے مقدمہ درج کر کے کاروائی شروع کر دی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

کالج ایجوکیشن کی 24 اسکیمیں جون سے قبل مکمل کرنے کی ہدایت

پاک ایران تجارت میں اضافہ بہت ضروری ،گورنر

پولیس چیف کا کرائم سین یونٹ کا دورہ

اغوا کیس میں عدالتی حکم نظرانداز، پولیس افسران کو شوکاز

ایپسٹین فائلز سے مغربی شیطانی چہرہ پھر بے نقاب، تنظیم اسلامی

ناخلف بیٹے نے ماں ماردی، بیوی قتل کرکے شوہر کی خودکشی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
محبانِ اردو کیلئے خوشخبری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
پٹواری کے بستے سے کمپیوٹرائزڈ نظام تک …(آخری)
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جماعت اسلامی بنگلہ دیش …انتخابی کامیابی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
دہشت گردی سے بے خبری
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
سرگودھا کی سیاست کا بے تاج بادشاہ
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
روزے کے چند ضروری مسائل
مفتی منیب الرحمٰن