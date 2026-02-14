صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہری اور دیہی علاقوں میں یکساں صفائی مشن جاری

  • سرگودھا
شہری اور دیہی علاقوں میں یکساں صفائی مشن جاری

شہری اور دیہی علاقوں میں یکساں صفائی مشن جاری ڈپٹی کمشنر نے ادویات کی دستیابی، ڈاکٹرز اور سٹاف کی حاضری اور صفائی کا جائزہ لیا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر سرگودھا حسین احمد رضا چوہدری نے سرگودھا کی تحصیل سلانوالی شہر کا تفصیلی دورہ کیا۔ انہوں نے ستھرا پنجاب پروگرام،بیوٹیفکیشن پراجیکٹ، ماڈل ریہڑی بازار، فیملی پارک، آراضی ریکارڈ سنٹر، تحصیل ھیڈکوارٹرہسپتال، اور مختلف ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا۔ڈپٹی کمشنر نے ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت صفائی کے انتظامات کا معائنہ کیا اور صفائی کے معیار کو مزید بہتر بنانے کی ہدایت جاری کی۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کے وژن کے مطابق شہری اور دیہی علاقوں میں یکساں صفائی مشن جاری ہے ۔ ڈپٹی کمشنر نے مقامی ممبر صوبائی اسمبلی رانا محمد منور غوٹ کے ہمراہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں طبی سہولیات، ادویات کی دستیابی، ڈاکٹرز اور سٹاف کی حاضری اور صفائی کا جائزہ لیا۔

انہوں نے مریضوں سے فراہم کی جانے والی سہولیات کے بارے میں دریافت کیا۔جس پر مریضوں نے طبی سہولیات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب کے وژن کے مطابق عوام کو بہترین علاج معالجہ کی فراہمی اولین ترجیح ہے اور طبی سہولیات میں کسی قسم کی سستی یا غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔۔انہوں نے سلانوالی میں ریلوے ٹریک کے ساتھ تزئین و آرائش کے جاری کاموں کا بھی جائزہ لیا اور ترقیاتی منصوبوں کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت جاری کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

پیپلز کالونی گرائونڈ میں دکانیں بنانے پر کھلاڑیوں کا دھرنا

حافظ آباد:کمشنر کا ڈی ایچ کیو ہسپتال ‘ مریم نواز کلینک کا دورہ

کسانوں کو در پیش مسائل حل کئے جا ئینگے :گورنر پنجاب

جیل میں بانی پی ٹی آ ئی کیخلاف ناروا سلوک ‘وکلا کا احتجاج

پنجاب کالج وزیرآباد گرلز کیمپس میں سپورٹس گالا

منڈی بہا ئو الدین:گریجوایٹ کالج خواتین میں کانووکیشن

آج کے کالمز

خورشید ندیم
محبانِ اردو کیلئے خوشخبری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
پٹواری کے بستے سے کمپیوٹرائزڈ نظام تک …(آخری)
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جماعت اسلامی بنگلہ دیش …انتخابی کامیابی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
دہشت گردی سے بے خبری
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
سرگودھا کی سیاست کا بے تاج بادشاہ
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
روزے کے چند ضروری مسائل
مفتی منیب الرحمٰن