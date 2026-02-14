صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے سالانہ چیرٹی ڈنرکا اہتمام

  • سرگودھا
الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے سالانہ چیرٹی ڈنرکا اہتمام

الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے سالانہ چیرٹی ڈنرکا اہتمام مخیر حضرات نے دل کھول کر عطیات دیئے ،دس کروڑ دینے کا اعلان

 

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) الخدمت فاؤنڈیشن ضلع سرگودھا کی جانب سے سالانہ چیرٹی ڈنرکا اہتمام کیا گیا ڈونرز کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور دس کروڑ سے زائد کے عطیات دینے کا اعلان کیا سرگودھا میں الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام چیرٹی ڈنر کے حوالے سے منعقدہ تقریب میں ڈائریکٹرآرفن کیئر پروگرام پاکستان میاں وقاص وحید، امیر جماعت اسلامی میاں اویس قاسم تلہ، صدر الخدمت فاؤنڈیشن میاں اظہار الحق،جنرل سیکرٹری الخدمت فاؤنڈیشن میاں محمد سلیم ، صدر ڈسٹرکٹ بار سرگودھا خاور جاوید چیمہ، سیکرٹری جمخانہ کلب سہیل پرویز الپا نے خصوسی شرکت کی تقریب میں پاکستان کے نامور مزاحیہ شاعر ڈاکٹر فخر عباس نے شاعری کے ذریعے حاضرین کو محضوظ کیا اس موقع پر شہر بھر سے مخیر حضرات نے دل کھول کر عطیات کا اعلان کیا اور الخدمت فاؤنڈیشن کو دس کروڑ انیس لاکھ روپے عطیہ کرنے کا وعدہ کیا تقریب میں الخدمت فاؤنڈیشن اور جماعت اسلامی کے ذمہ داران میں ڈاکٹر محمد فاروق، ڈاکٹر ارشد شاہد، چوہدری مدثر خالد وڑائچ، عامر محمود چیمہ، چوہدری لیاقت علی وڑائچ، ڈاکٹر محمد امتیاز، رانا ندیم علی سمیت ڈونرز کی کثیرتعدادبھی شریک تھی الخدمت فاؤنڈیشن ضلع سرگودھا کی جانب سے بھر پور تعاون پر ڈونرز کا شکریہ ادا کیا گیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

پیپلز کالونی گرائونڈ میں دکانیں بنانے پر کھلاڑیوں کا دھرنا

حافظ آباد:کمشنر کا ڈی ایچ کیو ہسپتال ‘ مریم نواز کلینک کا دورہ

کسانوں کو در پیش مسائل حل کئے جا ئینگے :گورنر پنجاب

جیل میں بانی پی ٹی آ ئی کیخلاف ناروا سلوک ‘وکلا کا احتجاج

پنجاب کالج وزیرآباد گرلز کیمپس میں سپورٹس گالا

منڈی بہا ئو الدین:گریجوایٹ کالج خواتین میں کانووکیشن

آج کے کالمز

خورشید ندیم
محبانِ اردو کیلئے خوشخبری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
پٹواری کے بستے سے کمپیوٹرائزڈ نظام تک …(آخری)
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جماعت اسلامی بنگلہ دیش …انتخابی کامیابی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
دہشت گردی سے بے خبری
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
سرگودھا کی سیاست کا بے تاج بادشاہ
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
روزے کے چند ضروری مسائل
مفتی منیب الرحمٰن