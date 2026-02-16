صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گرین بس میں رہ جانے والاکمسن بچہ کو والد کے حوالے

  • سرگودھا
گرین بس میں رہ جانے والاکمسن بچہ کو والد کے حوالے

گرین بس میں رہ جانے والاکمسن بچہ کو والد کے حوالے محمد شافع کے ورثانے میانوالی پولیس کے تعاون کو سراہا اور شکریہ ادا کیا

موچھ(نمائندہ دنیا)تھانہ پائی خیل پولیس نے والدہ کیساتھ داؤدخیل سے دوران سفر گرین بس میں رہ جانیوالے کمسن شافع کو تلاش کرکے والد کے حوالے کیا۔تھانہ پائی خیل پولیس کو اطلاع موصول ہوئی۔کہ پائی خیل کا رہائشی 6/7سالہ کمسن بچہ محمد شافع ولد محمد اقبال اپنی والدہ کے ساتھ گرین بس سے داؤدخیل سے پائی خیل دوران سفر کہیں گم ہوگیا ہے ۔ایس ایچ او تھانہ پائی خیل سب انسپکٹر ذکاء الرحمٰن جوئیہ اور انکی ٹیم نے محمد شافع کو تلاش کرنے کیلئے سوشل میڈیا پر تصاویر شئیر کرائیں اور اس کو گرین بس اڈا میانوالی سے تلاش کرکے ورثاکے حوالے کیا۔محمد شافع کے ورثا نے میانوالی پولیس کے تعاون اور کاوش کو سراہا اور شکریہ ادا کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی اور اقوام متحدہ یونیورسٹی میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط

فیشن ٹورازم فیسٹیول سیاحت ثقافتی صنعتوں کے فروغ کیلئے اہم پیشرفت، اورنگزیب کھچی

پنجاب کالج بھارہ کہو ،سالانہ سپورٹس اینڈ کلچرل فیسٹیول اختتام پذیر

رمضان میں عوام کو ریلیف کی فراہمی اولین ترجیح،اے ڈی سی

امن و امان میں خلل ڈالنے کی ہرگز اجازت نہیں دینگے ،ڈی آئی جی اسلام آباد

اسلام آباد، سی ٹی او کا مختلف ہفتہ وار بازاروں کا دورہ، انتظامات کا جائزہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
محبت کا زم زم بہہ رہا ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کچے کے ڈاکو
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بنگلہ دیش کا سبق اور قیدِ عمران
بابر اعوان
میاں عمران احمد
آئی ایم ایف‘ سپر ٹیکس اور نجکاری کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عذاب ختم ہوا‘ انتخاب ختم ہوا
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
بے راہ روی کی روک تھام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر