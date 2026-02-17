صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہائی ایس ڈرائیور سے بے قابو ہو کر واپڈا کی املاک سے ٹکرا گئی

  • سرگودھا
ہائی ایس ڈرائیور سے بے قابو ہو کر واپڈا کی املاک سے ٹکرا گئی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سلانوالی روڈ پرگورنمنٹ ٹیکنکل کالج کے قریب تیز رفتار ہائی ایس ڈرائیور سے بے قابو ہو کر واپڈا کی املاک سے ٹکرا گئی جس کے باعث 200کے وی کے ٹرانسفارمر اور الیون کے وی لائنوں کو نقصان پہنچا، ڈرائیور موقع سے فرارہو گیا۔

جبکہ علاقہ بھر کی بجلی معطل ہو گئی، اطلاع ملنے پر واپڈا اور پولیس ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی، گاڑی کو قبضہ میں لے کر مقدمہ درج کر لیا گیا جبکہ نقصان کا تخمینہ چھ لاکھ روپے سے زائد لگایا گیا ہے اور بجلی کی بحالی کیلئے متبادل انتظامات رات گئے تک جاری رہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
فبای الاء ربکما تکذبن
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
زرداری صاحب کی قید اور مانڈو خان صاحب کا بخار
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش و جماعت اسلامی پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بنگلہ دیش میں بڑی ’’سیاسی تبدیلی‘‘
سلمان غنی
رشید صافی
ترقی کے سفر میں دیہات پیچھے کیوں؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
ظلم کا خاتمہ مگرکیسے؟…(2)
حافظ محمد ادریس