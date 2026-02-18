صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

معمرخاتون سے اسکے تین کمسن نواسے نواسیوں کو زبردستی چھین لیا

  • سرگودھا
معمرخاتون سے اسکے تین کمسن نواسے نواسیوں کو زبردستی چھین لیا

ملزم اغواء کر کے نامعلوم مقام پر لے گئے ، جس پر ملزمان کے خلاف مقدمہ درج

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پانچ افراد نے گھر میں داخل ہو کر معمرخاتون سے اسکے تین کمسن نواسے نواسیوں کو زبردستی چھین لیا، چک 18شمالی کی ارشاد بی بی نے پولیس کو بتایا کہ اس کی بیٹی کو چند ماہ قبل اس کے سسرالیوں نے قتل کر دیا تھا ،جس کے بعد اس کے نواسے پانچ سالہ نعمان، نواسیوں تین سالہ کشش اور ایک سالہ آئت زہرہ میری زیر کفالت ہیں، خاتون نے الزام عائد کیا کہ اس کے سابق داماد نعمان کی ایماء پر قیصر وغیرہ نے زبردستی گھس کر اس کے تینوں نواسے نواسیوں کو زبردستی چھین لیا اور اغواء کر کے نامعلوم مقام پر لے گئے ، جس پر ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے کاروائی شروع کر دی گئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ریجن کو جرائم سے پاک کریں گے :آر پی او گوجرانوالہ

کامونکے :ٹائر جلانے والی فیکٹری کا زہریلا دھواں وبال جان

پنجاب کالج یونیورسٹی کیمپس میں شجرکاری ،کچن گارڈننگ پر تقریب

لالہ موسیٰ شہرکے اندر دونوں اوورہیڈبرج ٹوٹ پھوٹ کاشکار

رمضان المبارک میں فوڈ سیفٹی کے حوالے سے ٹیمیں تشکیل

وزیرآباد میں ریڑھی بازار کا افتتاح

آج کے کالمز

ایاز امیر
خراب تو خراب ہے کوئی کامیابی بتا دیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ذوالفقار بھٹو‘ نواز شریف اور عمران خان کا المیہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم‘ ترقی اور انفرادی آزادی
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بی این پی کی حکومت‘ چیلنجز اور توقعات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
خان کی رہائی کا مخالف کون؟
محمد حسن رضا
جویریہ صدیق
بنگلہ دیش کا نیا منظر نامہ
جویریہ صدیق