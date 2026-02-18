ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت اجلاس میں 3سکیموں کی منظوری
پولیس لائن میں سیوریج لائن ،واٹر سپلائی اور سٹریٹ لائٹس کے منصوبہ جات شامل
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈپٹی کمشنر سرگودھا کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ڈویلپمنٹ کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔پیش کردہ نئے ترقیاتی سکیموں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ 3 سکیموں کی منظوری دے دی گئی۔جن میں چک 142 ایس بی میں پی سی سی ،پولیس لائن میں سیوریج لائن ،واٹر سپلائی اور سٹریٹ لائٹس کی فراہمی کے منصوبہ جات شامل ہیں ڈپٹی کمشنر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تعمیراتی کاموں میں شفافیت پر فوکس کیا جائے ،کنسٹرکشن ایس او پیز پر عملدرآمد یقینی بنایا جائے اور انہیں بر وقت مکمل کیا جائے ۔ اجلاس میں ڈپٹی ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ، پبلک ہیلتھ، واسا ،پلاننگ اینڈ ڈویلپمنٹ،ایکسین بلڈنگ، پولیس،محکمہ انہار اور دیگر نمائندہ افسران نے شرکت کی۔