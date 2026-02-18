صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پرائیویٹ ہسپتالوں میں مریض بھاری فیس دینے پر مجبور

  • سرگودھا
پرائیویٹ ہسپتالوں میں مریض بھاری فیس دینے پر مجبور

بعض پرائیویٹ ہسپتال میں مریض کو چیک اپ کی فیس صبح کے وقت کچھ ہوتی ہے اور شام کے وقت کچھ اور ہوتی ، ڈاکٹر وہی ہوتا ہے جو مریضوں کو چیک کرتا انتظامیہ کاچیک اینڈ بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر من مانی فیسیں وصول کرتے ہیں اور جس میں مرضی سے اضافہ کرتے ہیں، چیکنگ کا نظام متعارف کرایا جائے ،شہری

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پرائیویٹ ہسپتالوں میں موجود ڈاکٹروں نے مریضوں کے چیک اپ کی فیس کے مختلف ریٹس مقرر کر کے عوام کو لوٹنا شروع کر دیا ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بعض پرائیویٹ ہسپتال میں مریض کو چیک اپ کی فیس صبح کے وقت کچھ ہوتی ہے اور شام کے وقت کچھ اور ہوتی ہے ۔ جبکہ ڈاکٹر وہی ہوتا ہے جو صبح اور شام کو مریضوں کو چیک کرتا ہے ، اسی طرح انتظامیہ کی جانب سے چیک اینڈ بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر من مانی فیسیں وصول کرتے ہیں اور جس میں مرضی سے اضافہ کرتے ہیں۔ شہریوں نے حکومت سے پرائیویٹ ہسپتالوں کی مانیٹرنگ اور چیکنگ کیلئے نظام متعارف کرانے کی اپیل کی ہے ۔اور حکومت سے پرزور اپیل کی ہے کہ شہریوں کو اسے لوگوں سے بچایا جائے جو عوام کا خون نچوڑ رہے ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

نامکمل منصوبوں کو بر وقت مکمل کیا جائے، وزیر ہائوسنگ

مسلم لیگ ض کے انٹر اپارٹی الیکشن اعجاز الحق بلامقابلہ صدر منتخب

آئی جی اسلام آباد کی زیر صدارت آپریشنل کمانڈرز کانفرنس

راولپنڈی، سیدپور روڈ پر تجازات کیخلاف آپریشن،فٹ پاتھ صاف

ملاوٹی خوراک، 6 ماہ میں 132 مقدمات، 181 یونٹس سیل

پمز، ڈاکٹر رضوان تاج کے کنٹریکٹ میں توسیع کیلئے ایف پی ایس سی سے این او سی طلب

آج کے کالمز

ایاز امیر
خراب تو خراب ہے کوئی کامیابی بتا دیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ذوالفقار بھٹو‘ نواز شریف اور عمران خان کا المیہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم‘ ترقی اور انفرادی آزادی
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بی این پی کی حکومت‘ چیلنجز اور توقعات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
خان کی رہائی کا مخالف کون؟
محمد حسن رضا
جویریہ صدیق
بنگلہ دیش کا نیا منظر نامہ
جویریہ صدیق