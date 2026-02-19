صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بہن کے قاتل ملزم کو سزائے موت اور دو لاکھ روپے جرمانہ

  • سرگودھا
بہن کے قاتل ملزم کو سزائے موت اور دو لاکھ روپے جرمانہ

بہن کے قاتل ملزم کو سزائے موت اور دو لاکھ روپے جرمانہ ،مجرم نے 2024میں غیرت کے نام پر اپنی بہن کو قتل کر دیاتھا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) عدالت نے غیرت کے نام پر بہن کو قتل کرنے والے سفاک ملزم کو سزائے موت اور دو لاکھ روپے جرمانہ کی سزا کا حکم سنا دیا،عدالت نے تھانہ جھال چکیاں میں درج مقدمہ قتل کا فیصلہ سناتے ہوئے جرم ثابت ہونے پر مجرم محمد خان کو سزائے موت اور 2 لاکھ روپے جرمانہ کی سزا سنا دی،مجرم نے 2024میں غیرت کے نام پر اپنی بہن کو قتل کر دیاتھا، ڈی پی او سرگودھا نے تفتیشی ٹیم کو شاباش دیتے ہوئے کہا کہ خواتین کے خلاف جرائم پر زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔ مظلوم کو انصاف کی فراہمی اور ظالم کو اس کے انجام تک پہنچانا ہماری اولین ترجیح ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اچکزئی صاحب کی خدمت میں احترام کے ساتھ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارے ٹارگٹ، تخمینے اور موسم کا حال
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
’جہدِ مسلسل‘… ایک ناتمام داستان
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
آئیے حقیقی روزہ رکھیں!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
ڈاکو ریٹائر نہیں ہوتے
سعود عثمانی
کنور دلشاد
ناقص پالیسیوں کا ثمر
کنور دلشاد