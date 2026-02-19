صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شاہ جیونہ کا چھاپہ بجلی چور رنگے ہاتھوں پکڑا گیا

  • سرگودھا
شاہ جیونہ کا چھاپہ بجلی چور رنگے ہاتھوں پکڑا گیا

سلانوالی(نمائندہ دنیا ) ایس ڈی او فیسکو سب ڈویژن شاہ جیونہ کا چھاپہ بجلی چور رنگے ہاتھوں پکڑا گیا شاہ نکڈر پولیس نے ایس ڈی او کی مدعیت میں بجلی چوری کے مرتکب شخص کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔

 بتایا گیا ہے کہ گزشتہ روز ایس ڈی او فیسکو سب ڈویژن شاہ جیونہ رستم شہزاد نے مخبر کی اطلاع پر چھاپہ مار کر ایک بجلی چور عصمت اللہ ولد محمد عبداللہ کو 52 شمالی تحصیل سلانوالی سے بجلی چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا۔ بعد ازاں تھانہ شاہ نکڈر پولیس نے ایس ڈی او رستم شہزاد کی مدعیت میں بجلی چور کے مرتکب شخص کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سال رواں جرائم میں 50 فیصد کمی ریکارڈ

رمضان بازار سستی و معیاری اشیاء کی فراہمی کا اہم ذریعہ

رمضان المبارک میں عوام کو ریلیف پہلی ترجیح قرار

ضلع لودھراں، تینوں تحصیلوں میں 7 رمضان دسترخواں قائم

رمضان تزکیہ نفس کا جامع ترقیاتی پروگرام، کلثوم پراچہ

زکریا یونیورسٹی میں صوفی ورثے پر بین الاقوامی علمی نشست

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اچکزئی صاحب کی خدمت میں احترام کے ساتھ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارے ٹارگٹ، تخمینے اور موسم کا حال
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
’جہدِ مسلسل‘… ایک ناتمام داستان
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
آئیے حقیقی روزہ رکھیں!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
ڈاکو ریٹائر نہیں ہوتے
سعود عثمانی
کنور دلشاد
ناقص پالیسیوں کا ثمر
کنور دلشاد