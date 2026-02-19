صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ،پر ٹرانسپوٹروں نے کرایے بڑھا دیئے

  • سرگودھا
پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ،پر ٹرانسپوٹروں نے کرایے بڑھا دیئے

پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ،پر ٹرانسپوٹروں نے کرایے بڑھا دیئے کرایوں میں اضافہ نے سفر کرنا بھی محال کر دیا ، ارباب اختیار سے نوٹس لینے کا مطالبہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہونے والے اضافے پر ٹرانسپوٹروں نے کرایے بڑھا دیئے ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ حکومت نے کرایوں میں اضافہ کر کے نئے کرائے نامے کا نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا جبکہ پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کے بعد اخراجات بڑھے ہیں جس وجہ سے ہم کرایوں میں اضافہ کرنے پر مجبور ہیں،دوسری جانب کرایوں میں اضافہ نے سفر کرنا بھی محال کر دیا ہے ، اور مسافروں نے شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ارباب اختیار سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

اینٹی بیگری مہم ناکام ، بھکاری مافیا بے لگام، شہریوں کی ناک میں دم ، مستحق افراد امداد سے محروم

سوئی گیس بندش ، شہریوں کو سحروافطار میں مشکلات

مساجد، نگہبان بازاروں کے باہر پانی جمع نہ ہو ،ایم ڈی واسا کا حکم

ٹوبہ میں اہل خاندانوں کو رمضان نگہبان کارڈز فراہم

روڈ کٹس کی فوری بحالی کا حکم، نگرانی کیلئے خصوصی کمیٹی قائم

رمضان میں اشیائے خوردونوش کے ریٹ کنٹرول کے اقدامات

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اچکزئی صاحب کی خدمت میں احترام کے ساتھ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارے ٹارگٹ، تخمینے اور موسم کا حال
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
’جہدِ مسلسل‘… ایک ناتمام داستان
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
آئیے حقیقی روزہ رکھیں!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
ڈاکو ریٹائر نہیں ہوتے
سعود عثمانی
کنور دلشاد
ناقص پالیسیوں کا ثمر
کنور دلشاد