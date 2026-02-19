صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گھر میں داخل ہو کر ماں بیٹی پر فائرنگ ،زدوکو ب کے بعدفرار

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) زمین کی خاطر گھر میں داخل ہو کر ماں بیٹی پر فائرنگ اور زدوکو ب کرنے والا مسلح شخص اہل محلہ کے آنے پر فرار ہو گیا۔

 بتایا جاتا ہے کہ موضع چاوہ میں ارسلان نامی شخص نے زمین کے تنازعہ پر روبینہ بی بی اور اسکی بیٹی اقدس کو گھر میں داخل ہو کر فائرنگ کر کے مبینہ طور پر جان سے مارنے کی کوشش کی تاہم وہ بال بال بچ گئیں، ملزم انہیں زدوکوب کرتے ہوئے سنگین نتائج کی دھمکیاں دے کر فرار ہو گیا، پولیس نے مقدمہ درج کر کے کاروائی شروع کر دی۔

 

