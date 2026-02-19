صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

55 ارب روپے مالیت کے سیوریج منصوبے جاری،کمشنر

  • سرگودھا
55 ارب روپے مالیت کے سیوریج منصوبے جاری،کمشنر

مئی تک اہم اور حساس علاقوں کو کلیئر کرنے کی ڈیڈ لائن مقرر کی گئی ہے تاجروں کیساتھ مشترکہ طور پر مسائل کے حل کے لیے کام جاری رکھنے پر اتفاق

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کمشنر سرگودہا ڈویژن حافظ شوکت علی نے کہا ہے کہ ڈویژن بھر میں تقریباً 55 ارب روپے مالیت کے سیوریج منصوبے تیزی سے جاری ہیں جن پر واسا اور متعلقہ لوکل گورنمنٹ ادارے کام کر رہے ہیں۔ ان منصوبوں کی تکمیل سے نکاسی آب کے دیرینہ مسائل میں واضح کمی آئے گی اور شہری علاقوں میں صفائی کی صورتحال بہتر ہوگی۔ اس امر کا اظہار انہوں نے ایوان صنعت و تجارت کے دورہ کے موقع پر تاجروں سے اظہار خیال کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو فہد محمود ، ایم ڈی واسا ، ایم ڈی ہارٹیکچر اتھارٹی ، سی او ایم سی اور اسسٹنٹ کمشنر سرگودھا بھی ان کے ہمراہ تھے ۔ کمشنر نے کہا کہ سرگودھا شہر میں 14 ارب روپے کے خصوصی واسا منصوبے پر بھی پیش رفت جاری ہے ۔ مئی تک اہم اور حساس علاقوں کو کلیئر کرنے کی ڈیڈ لائن مقرر کی گئی ہے تاکہ کاروباری سرگرمیاں متاثر نہ ہوں اور شہریوں کو کم سے کم مشکلات کا سامنا کرنا پڑے ۔ انہوں نے تاجروں پر زور دیا کہ اگر کسی مقام پر کام کی رفتار یا معیار کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہو تو فوری طور پر انتظامیہ کو آگاہ کریں۔ 

رمضان المبارک کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کمشنر نے کہا کہ حکومت کی پوری توجہ عوام کو ریلیف دینے پر ہے ۔ مستحق خاندانوں کو راشن کارڈ باعزت طریقے سے ان کے گھروں تک پہنچائے جا رہے ہیں تاکہ قطاروں میں کھڑے ہونے کی روایت ختم ہو اور عزت نفس مجروح نہ ہو۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایات پر ڈویژن بھر میں سہولت بازار فعال کر دیے گئے ہیں جہاں اشیائے ضروریہ مقررہ نرخوں پر دستیاب ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ مخیر حضرات کے تعاون سے چاروں اضلاع میں 42 نگہبان دسترخوان شروع کیے جا رہے ہیں جہاں روزانہ بڑی تعداد میں روزہ داروں کی افطار کروایا جائے گا۔ اس موقع پر چیمبر آف کامرس کے صدر خواجہ یاسر قیوم نے سپاس نامہ پیش کیا اور تاجروں کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ عامر عطاء باجوہ اور دیگر نمائندگان نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ انتظامیہ اور بزنس کمیونٹی کے درمیان رابطہ مضبوط ہے اور سرگودھا معاشی اعتبار سے اہم شہر ہے ۔ مشترکہ طور پر مسائل کے حل کے لیے کام جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ کمشنر سرگودھا نے ایوان صنعت و تجارت دفتر کے سبزہ زار میں شجر کاری کے سلسلہ میں پودا بھی لگایا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

اینٹی بیگری مہم ناکام ، بھکاری مافیا بے لگام، شہریوں کی ناک میں دم ، مستحق افراد امداد سے محروم

سوئی گیس بندش ، شہریوں کو سحروافطار میں مشکلات

مساجد، نگہبان بازاروں کے باہر پانی جمع نہ ہو ،ایم ڈی واسا کا حکم

ٹوبہ میں اہل خاندانوں کو رمضان نگہبان کارڈز فراہم

روڈ کٹس کی فوری بحالی کا حکم، نگرانی کیلئے خصوصی کمیٹی قائم

رمضان میں اشیائے خوردونوش کے ریٹ کنٹرول کے اقدامات

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اچکزئی صاحب کی خدمت میں احترام کے ساتھ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارے ٹارگٹ، تخمینے اور موسم کا حال
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
’جہدِ مسلسل‘… ایک ناتمام داستان
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
آئیے حقیقی روزہ رکھیں!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
ڈاکو ریٹائر نہیں ہوتے
سعود عثمانی
کنور دلشاد
ناقص پالیسیوں کا ثمر
کنور دلشاد