صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

روزہ صبر و تحمل اور تقویٰ حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ، ابرار احمد بگوی

  • سرگودھا
روزہ صبر و تحمل اور تقویٰ حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ، ابرار احمد بگوی

بھیرہ(نامہ نگار )مفتی شہر صاحبزادہ ابرار احمد بگوی نے کہا ہے کہ روزہ محض بھوک اور پیاس کا نام نہیں بلکہ یہ تزکیئہ نفس، صبر و تحمل اور تقویٰ حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔

وہ جامع مسجد بگویہ بھیرہ میں مجلس حزب الانصار کی طرف سے دی گئی افطار پارٹی سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ماہِ رمضان انسان کو اپنی خواہشات پر قابو پانے ، اخلاق و کردار سنوارنے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی عملی تربیت فراہم کرتا ہے ۔اور روزہ انسان کے اندر ہمدردی، ایثار اور احساسِ ذمہ داری کو فروغ دیتا ہے صاحبزادہ ابرار احمد بگوی نے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے بابرکت ایام میں زیادہ سے زیادہ عبادات، تلاوتِ قرآن، صدقات و خیرات اور حسنِ اخلاق کو اپنا شعار بنائیں۔ تاکہ روزے کا اصل مقصد یعنی تزکیئہ نفس حاصل ہو سکے ۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روزے کی حقیقی روح کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ریڈ لائن منصوبے پرکام تیز کرنے کی ہدایت

بجٹ طلبہ کے فائدے کیلئے استعمال کریں،سیکریٹری کالجز

قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا، کامران ٹیسوری

رمضان کیلئے ٹریفک پلان، افطار سے قبل واٹر ٹینکرز پر پابندی

جامعہ کراچی،5طلبہ کا داخلہ جعلی مارکس شیٹ جمع کرانے پر منسوخ

دہشتگردوں کے دن گنے جاچکے ،خاتمہ قریب ،شاداب رضا

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس لمحے معنی ٔ جہاد کیا ہے؟
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گھڑی سے جہاز تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
نصاب اور استاد تبدیلی کے منتظر ہیں
شاہد صدیقی
محمد حسن رضا
جہاز، گاڑیاں اور خالی دیگچیاں
محمد حسن رضا
نسیم احمد باجوہ
الہ آباد کی تلوار جو شاعر نے اپنے گلے پر پھیر لی
نسیم احمد باجوہ
جویریہ صدیق
رمضان المبارک کے فیوض و برکات
جویریہ صدیق