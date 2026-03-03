صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یکم مارچ ماحولیاتی خطرات سے نمٹنے کے اقدامات\'\' کے طور پر منایا گیا

  • سرگودھا
یکم مارچ ماحولیاتی خطرات سے نمٹنے کے اقدامات\'\' کے طور پر منایا گیا

میانوالی (نامہ نگار)ڈائریکٹر سول ڈیفنس پنجاب اور ڈپٹی کمشنر میانوالی اسد عباس مگسی کی ہدایت پر پوری دنیا کی طرح ضلع میانوالی میں یکم مارچ انٹرنیشنل سول ڈیفنس ڈے بعنوان \'\' ایک مضبوط اور پائیدار مستقبل کیلئے ماحولیاتی خطرات سے نمٹنے کے اقدامات\'\' کے طور پر منایا گیا۔

اس حوالے سے یونیورسٹی آف میانوالی میں طلبہ و طالبات کو آگاہی کی فراہمی کے سلسلہ میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر ماحولیات رحمت اللہ نیازی، اسسٹنٹ ڈائریکٹر پنجاب پیرول & پروبیشن الفت حسین نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ سمینار میں سول ڈیفنس آفیسر شاہد پروزیز، انسٹرکٹر بلال فاروق اور تنظیم شہری دفاع میانوالی کے عہدیداران، رضاکاران اور یونیورسٹی آف میانوالی کے طلباء کی کثیر تعداد موجود تھی۔ سمینار کے مقررین نے شرکاء کوعالمی یوم شہری دفاع کی اہمیت اور ماحولیاتی خطرات کی ہنگامی صورتحال نمٹنے کے سلسلہ میں بروئے کار لائے جانے والے اقدامات سے متعلق تفصیلی آگاہی فراہم کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پیرِ تسمہ پا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ادھر دوڑ لگی ہوئی ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نئی جنگ کے شعلے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
نظامِ حکمرانی پر آئی ایم ایف کی رپورٹ کا تنقیدی جائزہ
شاہد کاردار
رشید صافی
ایران میں رجیم چینج کی قیمت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
کفار کی چالیں اور ان کا جواب
حافظ محمد ادریس