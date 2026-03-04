صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محلے دار خاتون کو گھر کے سامنے پکڑ کر زدوکوب

  • سرگودھا
محلے دار خاتون کو گھر کے سامنے پکڑ کر زدوکوب

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پر تشدد واقعات کے دوران کوٹ کالا میں پرانی رنجش پر احسان وغیرہ نے اپنی محلے دار نذیراں بی بی کو گھر کے سامنے پکڑ کر زدوکوب کرتے ہوئے ہراساں کیا۔۔۔

چک 6ایم ایل میں بد معاشی سے منع کرنے پر آصف وغیرہ چار افرد جن میں دو خوتین بھی شامل تھیں نے ریاض کی بیوی سمیرا اور بچوں کو گھر میں داخل ہو کر تشدد کا نشانہ بنا ڈالا،جناح آبادی 46شمالی کی نسیم بی بی کو گھر کے باہر سرعام نشہ کرنے پر منع کرنے پر سوٹے مار کر مضروب کر دیا،پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

جی الیون میں خواتین کیلئے خصوصی رمضان سہولت بازار میں سٹالز قائم

علیم خان سے تاجک سفیر کی ملاقات، تجارتی راہداریوں پر غور

گرین یوتھ ایمبیسیڈر پروگرام،طلبہ کو ماحولیاتی خواندگی بارے آگاہی ہے، کمشنر

ایران کی سالمیت پر حملہ اُمت مسلمہ کے لئے لمحہ فکریہ ، راغب نعیمی

ہولی معاشرے میں محبت، رواداری اور ہم آہنگی کے فروغ کی علامت ،سیدال خان

سیف سٹی کیمروں کی مانیٹرنگ ،شہریوں کو تحفظ دیا جائے، آئی جی

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہمارے ہاتھ بندھے کے بندھے رہ گئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سکندر سے اسرائیل تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق : اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
تیل، ڈالر اور بارود
محمد حسن رضا
سلمان غنی
غضب للحق، کھلا اور واضح پیغام
سلمان غنی