جنازہ گاہ سے چور رات کوٹونٹیاں ، واٹر پمپ، بلب
شاہ پور صدر (نامہ نگار ) شاہ پور شہر کے معروف بزرگ حضرت شاہ شمس شیرازی کے دربار سے ملحق جنازہ گاہ سے نامعلوم چور رات کے وقت ٹونٹیاں ، واٹر پمپ، بلب اور دیگر سامان مالیتی تیئس ہزار روپے چوری کرکے لے گئے پولیس تھانہ شاہ پور سٹی نے حاجی مختار احمد کی رپورٹ پر مقدمہ درج کرلیا ہے۔
