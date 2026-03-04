صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جنازہ گاہ سے چور رات کوٹونٹیاں ، واٹر پمپ، بلب

  • سرگودھا
شاہ پور صدر (نامہ نگار ) شاہ پور شہر کے معروف بزرگ حضرت شاہ شمس شیرازی کے دربار سے ملحق جنازہ گاہ سے نامعلوم چور رات کے وقت ٹونٹیاں ، واٹر پمپ، بلب اور دیگر سامان مالیتی تیئس ہزار روپے چوری کرکے لے گئے پولیس تھانہ شاہ پور سٹی نے حاجی مختار احمد کی رپورٹ پر مقدمہ درج کرلیا ہے۔

