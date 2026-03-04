صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حالیہ فیز میں حلقہ کی 8 سڑکوں کے ٹھیکے دیئے گئے ہیں ، عاصم شیر

  • سرگودھا
حالیہ فیز میں حلقہ کی 8 سڑکوں کے ٹھیکے دیئے گئے ہیں ، عاصم شیر

عوامی نمائندہ ہونے کے ناطے ہمارا فرض ہے حلقے کے بنیادی مسائل حل کریں، عاصم شیر

شاہ پور صدر(نامہ نگار) حلقہ کی عوام سے کئے گئے وعدے تکمیل کی طرف گامزن ہیں ، حکومت پنجاب کی اولین ترجیح عوام کو بنیادی سہولیات خوشحالی و ترقی دینا ہے ،عوامی نمائندہ ہونے کے ناطے یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اپنے حلقے کے بنیادی مسائل حل کریں، عوام کی خدمت ہمارا منشور ہے یہ بات ۔پارلیمانی سیکرٹری سردار عاصم شیر میکن ن لیگی رہنماؤں کے ہمراہ جہان آباد سے ہیڈ محمد آباد تک 6 کلو میٹرطویل سڑک تعمیر نو کے وزٹ کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہی ، اس موقع پر سابق چیئرمین جہان آباد مہر عبدالخالق ،ملک طاہر اعوان ، ملک مقبول اعوان چوہدری جاوید گجر سابق تحصیل ناظم حافظ اللہ بخش آہیر ، شیخ جواد قمر ایڈووکیٹ، رانا مرتضیٰ ، مسعود سیال ، صفدر حسین کھوکھر ور دیگر شہری موجود تھے ، سردار عاصم شیر میکن نے کہا کہ حالیہ فیز میں حلقہ کی 8 سڑکوں کے ٹھیکے دیئے گئے ہیں جن میں سے بائیس کروڑروپے کی لاگت سے کوٹ پہلوان تا بیر بل شریف، ہیڈ محمد آباد تا جہان آباد تک سڑکوں کی تعمیر شروع ہو چکی ہے ، اگلے فیزمیں مزید سڑکوں کے ٹینڈر جاری کئے جائیں گے ، انہوں نے کہا کہ عوام کو چاہئے کہ سڑکوں کی تعمیر کے دوران معیار پر کڑی نظر رکھیں تاکہ بہترین ، معیاری اور دیرپا سڑکیں تعمیر ہوں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

حب کینال سے لاکھوں گیلن پانی چوری کا انکشاف

سندھ ہائیکورٹ کا ادارہ ترقیات کے افسران کی تنخواہوں کی ضبطی ختم کرنے کا حکم

انسینیریشن پلانٹ کی مرمت اور بحالی کے منصوبے کا افتتاح

سیلانی ویلفیئر کے تحت اے آئی کوڈنگ نائٹ کا اہتمام

شہر کی 139 اہم سڑکوں کی ازسرِ نو تعمیر کا فیصلہ

پی ٹی آئی رہنماؤں پر تشدد پولیس افسران کو نوٹس جاری

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہمارے ہاتھ بندھے کے بندھے رہ گئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سکندر سے اسرائیل تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق : اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
تیل، ڈالر اور بارود
محمد حسن رضا
سلمان غنی
غضب للحق، کھلا اور واضح پیغام
سلمان غنی