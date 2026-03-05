غیر قانونی ہاؤسنگ سکیموں کے مالکان کے خلاف مقدمات
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ضلع کونسل سرگودھا کی حدود70 شمالی اور71شمالی میں غیر قانونی ہاؤسنگ سکیموں\"شارجہ سٹی اور پرنس گارڈن\"کے مالکان کے خلاف سادہ لوح شہریوں سے دھوکہ دیہی۔حکومتی خزانے کو نصف ارب روپے سے زائد نقصان پہنچانے اور کار سرکار میں مداخلت کرتے ہوئے ضلع کونسل ملازمین پر اسلحہ تان کر دھمکانے پر مقدمات درج کر لئے گئے ضلع کونسل حکام کے مطابق ملزم سید شفقت علی ،عزیز الرحمان ،ارشد کاظمی نے پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیم شارجہ سٹی چک نمبر 70 شمالی کی فائل جمع کرائی، رقبہ کل 110 کنال پر مشتمل ہے ۔این او سی لئے بغیر ہاؤسنگ سکیم، سائٹ پر ترقیاتی کام شروع کر دیئے ۔ اس حوالے سے دفتر اور سیوریج لائنوں، سڑکوں اور مین ہولز کی کھدائی کا کام بھی سائٹ پر جاری ہے ۔ مزید برآں، پنجاب پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیم رولز 2010، 2022 کے مطابق، منصوبہ بندی کے معیارات کو مکمل کیے بغیر، پارکس، سرکاری عمارتوں، یا قبرستان کی جگہ فراہم کیے بغیر، پلاٹوں کی خرید و فروخت جاری ہے ۔ جبکہ ہاؤسنگ سکیم رولز 2010، 2022 کے مطابق کسی بھی ہاؤسنگ سکیم کو ریگولرائز کرنے اور عوامی مفادات کے تحفظ کے لیے اس زمین کو بطور گارنٹی ضلع کونسل کے نام گروی نہیں رکھوائی ۔
،اس حوالے سے گزشتہ روز مذکورہ غیر قانونی ہاؤسنگ سکیم کا دفتر سیل کرنے کے لیے عملہ آگے بڑھا تو سید شفقت علی ولد سجاد علی نے مشتعل ہو کرمبینہ طور پر میز کی دراز سے پستول نکالا اور گالی گلوچ شروع کر دی اور انتہائی نازیبا اور نازیبا زبان استعمال کی اور سنگین نتائج اور قتل کی دھمکیاں دیں۔ انہوں نے کہا کہ آج کے بعد اگر کوئی ہمارے دفتر کو سیل کرنے آیا تو اسے مار دیا جائے گا۔ اس کے بعد صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے ملازمین جان بچانے میں کامیاب ہو گئے ۔اسی طرح پرنس گارڈن میں بھی اسی نوعیت کی بے ضابطگیاں سامنے آنے پر اس کے مالک میاں منیر کو قوائد و ضوابط مکمل کروانے کے نوٹسز بھی جاری کئے گئے مگر عملدرآمد نہ ہو سکا، جس پر دونوں سکیموں کے مالکان کے خلاف مقدمات درج کروا دیئے گئے تاحال گرفتاریاں عمل میں نہ آ سکیں۔