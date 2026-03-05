صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کندیاں میں صحت و صفائی کا براحال گٹر اوور فلو کر گئے

  • سرگودھا
کندیاں میں صحت و صفائی کا براحال گٹر اوور فلو کر گئے

کندیاں میں صحت و صفائی کا براحال گٹر اوور فلو کر گئےمیونسپل کمیٹی انتظامیہ بوگس بل بنانے میں مصروف ، شہریوں کا کوئی پرسان حال نہیں

کندیاں (نمائندہ دنیا) کندیاں میں صحت و صفائی کا براحال گٹر اوور فلو کر گئے گٹروں کا گندہ پانی گلیوں میں بھر جانے کیوجہ سے مکین ازیت ناک صورتحال سے دوچار میونسپل کمیٹی انتظامیہ بوگس بل بنانے میں مصروف عمل شہریوں کا کوئی پرسان حال نہیں تفصیلات کے مطابق کندیاں کے اہم اور گنجان آباد محلہ جات محلہ اسلام آباد،گلی ٹھیکیداراں والی ،محلہ تحصیلدار میں اس وقت گٹر اوورفلو ہوچکے ہیں اور گٹروں کا گندہ پانی گلیوں میں بھر جانے کیوجہ سے گلیاں جوہڑ کا منظر پیش کررہی ہیں جبکہ گندگی کے انبار لگنے کیوجہ سے مذکورہ محلے مکھیوں اور مچھروں کی آماجگاہ بن چکا ہے جس کیوجہ سے موذی امراض پھیلنے کا خدشہ ہے محلہ مکین ملیریا اور ٹائیفائد میں مبتلا ہوچکے ہیں میونسپل کمیٹی انتظامیہ عوامی مسائل سے بے خبر بوگس بل بنانے میں مصروف عمل ہے متاثرہ علاقوں کے مکینوں کی جانب سے متعدد بار نشاندہی کے باوجود مسئلہ جوں کا توں برقرار ہے

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گھر اپنا، چوکیاں کسی اور کی!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یہ کہانی کسی بھی وقت دہرائی جا سکتی ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
علی خامنہ ای کا تشیع اور ہمارا تاریخی شعور
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
امریکہ کے لیے نیا کمبل
عمران یعقوب خان
جویریہ صدیق
ایرانی بچے سکول سے لوٹ نہ سکے
جویریہ صدیق
سعود عثمانی
کیا ہم وہ نسل ہیں؟
سعود عثمانی