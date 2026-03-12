صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈیوٹی سے غفلت برتنے پر 11 پولیس افسران کو سخت سزائیں سنائی گئیں

  • سرگودھا
ڈیوٹی سے غفلت برتنے پر 11 پولیس افسران کو سخت سزائیں سنائی گئیں

پولیس افسران کو ایک سال کی سروس کٹوتی کی سزا ،محکمہ پولیس میں ڈسپلن پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا، ڈیوٹی سے غفلت اور کوتاہی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی، پولیس حکام

سرگودھا(سٹاف رپورٹر ) محکمہ پولیس میں خود احتسابی کا عمل جاری، ڈیوٹی سے غفلت پر 11 پولیس افسران کو سخت سزائیں سنا دی گئیں ، تفصیل کے مطابق سرگودھا پولیس میں خود احتسابی کے عمل کو تیز کرتے ہوئے ایس پی انوسٹی گیشن عمران عباس چدھڑ ڈیوٹی سے غفلت برتنے والے افسران کے خلاف ان ایکشن، امن و امان کی صورتحال اور یومِ علی کے سلسلے میں لگائی گئی سپیشل ڈیوٹی کے دوران غیر حاضر پائے جانے والے پولیس افسران کو ڈیوٹی سے غفلت برتنے پر 11 پولیس افسران کو ایک سال کی سروس کٹوتی کی سزا سنا دی گئی ہے ۔ سزا پانے والے افسران میں انسپکٹر ذیشان اسد، انسپکٹر ریاض احمد، انسپکٹر امتیاز احمد، ایس ایچ او سٹی شاہد اقبال، لیڈی سب انسپکٹر کائنات زہرہ، سب انسپکٹر اورنگزیب، TSI عاصم شیر، سب انسپکٹر امتیاز احمد، سب انسپکٹر محمد ریاض، اے ایس آئی محمد الطاف اور اے ایس آئی سکندر حیات شامل ہیں، اس موقع پر ایس پی عمران عباس چدھڑ کا کہنا ہے کہ محکمہ پولیس میں ڈسپلن پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ ڈیوٹی سے غفلت اور کوتاہی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

این سی سی آئی کا چھاپہ، اسکیمنگ کال سینٹر پکڑا گیا، 4 افراد گرفتار

وزیر داخلہ کا سی پی او اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا دورہ

وزیراعظم کے بروقت فیصلے قابلِ تحسین ہیں، گورنر سندھ

صوبائی سیکریٹریز کو کفایت شعاری اقدامات کی ہدایت

ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں 75 فیصد کٹوتی کا مطالبہ

گھر کی تعمیرات کیلئے این اوسی کیس کا فیصلہ محفوظ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ثقافت کا نقصان اور ملکیت کا جھگڑا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کام صرف دعاؤں سے نہیں چلتے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
صرف دس برس!
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جنگِ ایران اور انسانی المیے
عمران یعقوب خان
نسیم احمد باجوہ
چڑیوں کی آنکھ کا تارا
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
میوزیم سے مسجد تک
سعود عثمانی