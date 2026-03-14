سابق شوہر کا مطلقہ اہلیہ کو دوبارہ اپنانے کیلئے حلالہ کا ڈرامہ

اپنے ہی دوست کے حوالے کر کے 6ماہ تک قید میں رکھا اور زیادتی کا نشانہ بنواتا رہاعورت نے بڑی مشکل سے ملزمان سے بھاگ کر جان بچائی ،مقدمہ درج کرلیا گیا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر ) سابق شوہر نے اپنی مطلقہ اہلیہ کو دوبارہ اپنانے کے لیے حلالہ کا ڈرامہ رچایا اور اسے اپنے ہی ایک دوست کے حوالے کر کے 6ماہ تک قید میں رکھا اور زیادتی کا نشانہ بنواتا رہا،سرگودھا کے نواحی گاؤں چک نمبر 58 جنوبی کے رہائشی حسن علی نے تھانہ عطا شہید میں مقدمہ درج کراتے ہوئے الزام عائد کیا کہ ملزم شہباز نے اپنی اہلیہ کو طلاق دینے کے بعد حلالہ کروانا چاہتا ہے تاکہ اسے دوبارہ گھر بسا سکے ۔اسکے بعد ملزم نے میری ہمشیرہ کو چھ ماہ تک قید رکھا اور ملزم ممتازکے ساتھ ملکر مسلسل زنا بالجبر کرتا رہا۔ہمشیرہ نے بڑی مشکل سے ملزمان سے بھاگ کر جان بچائی اور ساری صورتحال سے بھائی کو آگاہ کیا کہ حلالہ کے نام پر اسے ہوس کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ، تھانہ عطا شہید پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم شہباز اور ممتاز کیخلاف واقعہ کا مقدمہ درج کرلیا گیا ہے ، ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں انہیں جلد گرفتار کرکرلیا جائے گا۔

 

مزید پڑہیئے

فیصل آباد

ڈویژنل ڈویلپمنٹ ورکنگ پارٹی اجلاس، متعدد سکیموں کی منظوری

ترقیاتی منصوبے مون سون سے قبل مکمل کرنے کا حکم

جیل ہیلتھ کونسل اجلاس، قیدیوں کے طبی سہولیات کا جائزہ

ازبک وفد کی لاہور آمد، زرعی و تجارتی تعاون بڑھانے پر گفتگو

ڈپٹی کمشنر ٹوبہ کا پیرمحل کادورہ، ترقیاتی منصوبوں کا معائنہ

ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلہ کا ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر ہسپتال کا دورہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فرقہ پرستوں کے شر سے ہوشیار!
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
خدا کے واسطے آپ تنخواہ لینی شروع کر دیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ایک تصویر اور ڈاکٹر امجد ثاقب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران جنگ: روس اور چین کیوں خاموش ہیں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
جنگ ایران میں‘ مہنگائی پاکستان میں
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے
نسیم احمد باجوہ